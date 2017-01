"Cottbus + Frankfurt = Wir"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurter Kulturkreise sind besorgt über die Fusion der beiden Kunstmuseen zu einem Landesmuseum für Bildende Kunst. Eigentlich sollte der Zusammenschluss bereits zum 1. Januar erfolgen. Mitglieder des Kulturausschusses machten sich daher am Montag auf den Weg nach Cottbus und suchten das Gespräch mit Ulrike Kremeier. Seit fünf Jahren leitet sie das Cottbuser Kunstmuseum Dieselkraftwerk. Und unter ihrer Federführung wird derzeit das Konzept der Fusion überarbeitet. "Der mit dem Kulturministerium abgestimmte Zeitplan sieht die juristische Fusion der Kunstmuseen zum 1. Juni vor", sagt sie.

Das Cottbuser Kunstmuseum gehört bereits einer Stiftung gemeinsam mit dem Landestheater Cottbus an. Das Frankfurter Museum soll auch unter dieses Stiftungsdach folgen. Beide Standorte blieben erhalten. In beiden Museen gäbe es auch künftig unterschiedliche Ausstellungen. Ulrike Kremeier macht gegenüber dem Land deutlich, dass diese Fusion kein Sparmodell werde. "Cottbus plus Frankfurt gleich Wir", ist für Ulrike Kremeier vor allem die Fusions-Formel. Da könne es auch keine Konkurrenzsituation geben. Kremeier spricht von einer Vernunftehe. Beide öffentlichen Museen hätten Stärken und Schwächen. "An uns liegt es, wie wir uns miteinander verknüpfen und unsere Chancen durch die Fusion nicht verballern", betont sie. Bevor Kremeier das Cottbuser Kunstmuseum übernahm, leitete sie als Direktorin die Kunsthalle passerelle in Brest (Frankreich), eine der größten französischen Kunsthallen.

Mehr als 11 000 Werke von Malerei, Grafik und Plastik besitzt das Museum Junge Kunst in Frankfurt. Cottbus bringt es auf einen Bestand von 5000 Gemälden, Grafiken und Skulpturen, besitzt aber gleichwohl einen anderen großen Schatz: Fotografie und Plakatkunst - zusammenhängende Sammlungen, die zu den achtbarsten in Deutschland zählen.

Kremeier verweist auch auf andere Unterschiede der beiden Museums-Standorte. Cottbus habe mit dem ehemaligen Dieselkraftwerk ein repräsentatives Museumsgebäude. Ihre Vorgängerin habe viel Kraft in den Umbau dieses Gebäudes investiert. Dafür habe es in Cottbus eine zeitlang an Energie für die Kunstsammlung gefehlt. In Frankfurt habe dagegen die ehemalige Direktorin des Kunstmuseums Prof. Brigitte Rieger-Jähner Großartiges bei der Vervollkommnung der Kunstsammlung geleistet. "Frankfurt fehlt jedoch ein repräsentatives Museumsgebäude. Die Rathaushalle und der Packhof sind prekäre Orte für Ausstellungen", findet sie deutliche Worte. "Wir brauchen museale Bedingungen in Frankfurt. Sollte ich Direktorin werden, werde ich Ihnen mit dieser Forderung auf die Nerven gehen", betont sie gegenüber Kulturdezernent Markus Derling.

Derling verweist auf das Votum der Stadtvertreter, die Rathaushalle "momentan" zu favorisieren. "Nach der Fusion sollten wir mit dem Partner Land uns Gedanken über eine Umnutzung eines Gebäudes oder einen Neubau Gedanken machen; ohne die Rathaushalle als Ausstellungsort aufzugeben", betont er. Derling macht keinen Hehl daraus, dass er das Alte Kino, das sich allerdings noch im Privatbesitz befindet, für ein solches Museumsgebäude geeignet hält.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich beim Rundgang durch das Museum begeistert vom Angebot der Museumspädagogik. "Einen solchen Bereich brauchen wir in Frankfurt auch", sagte Erik Rohrbach (Linke).