Wichtelaktion fÃ¼r Senioren voller Erfolg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Alloheim-Seniorenresidenz "An der Lehmgasse" hat eine positive Bilanz der Weihnachtsaktion "Wichteln gegen die Einsamkeit" gezogen. Viele Frankfurter hatten mitgemacht und zum Teil noch am 24. Dezember liebevoll verpackte Geschenke für jene Bewohner abgegeben, die die Weihnachtstage ohne Angehörige verbrachten. Dabei seien so viele Päckchen mit phantasievollen Basteleien oder altersgerechten Aufmerksamkeiten zusammengekommen, dass auch an einige Pflegedienste der Stadt noch Päckchen für alleinlebende Senioren werden konnten, berichtet Einrichtungsleiterin Anita Obst. Jedes noch so kleine Geschenk habe dankbare Hände gefunden, die Freude und die Tränen der Rührung seien nicht zu übersehen gewesen. Anita Obst: "Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ohne viel Aufsehen darum zu machen - dafür sagen die Bewohner und alle Mitarbeiter der Seniorenresidenz der Bevölkerung ein großes Dankeschön."