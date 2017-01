GemÃ¼tlich gegen den Kater

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541887/

Die 77-jährige Ursula am Nebentisch hatte immerhin eine Flasche Sekt und eine Büchse Ananas geöffnet. Dabei habe sie dann dem fränkischen Comedy Duo Heißmann und Rassau im Bayrischen Rundfunk zugeschaut. "Die find' ich immer gut", sagte die Seniorin. Ansonsten sei sie nicht sehr fanatisch, was die Silvesternacht betrifft.Tischnachbarin Ramona (79) konnte sich zum Frühstück im Bahnhofstreff noch gut an einen Jahreswechsel erinnern, den sie mit Ende zwanzig im Erzgebirge erlebt hatte, mit Verwandten in einer Skihütte. "Kurz vor Mitternacht sind wir auf einen Berg gestiegen. Dort waren jede Menge Skiläufer, die mit Fackeln herunterfuhren", berichtete sie. Ein tolles Bild sei das gewesen.

Erika (68), ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, erinnerte sich zurück, wie sie in ihrer alten Heimat von Haus zu Haus gezogen waren und schließlich bei einem der Besuchten hängen blieben.

Am Dienstag blieben die Frauen eine ganze Weile im Bahnhofstreff hängen. Das Frühstück schien zu schmecken. Einmal im Monat veranstaltet die Volkssolidarität die morgendliche Runde in Finow. Das nächste Mal am 14.Februar. Anlässlich des Valentinstags heißt es dann "Schlemmerfrühstück mit Herz". Wie Silvia Wawrzyniak, die das Buffet ehrenamtlich mitorganisiert, erklärte, sollen sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die mit dem Datum nichts anfangen können. Geschlemmt wird dann wieder von 8 bis 10 Uhr.