Engpass bei FachkrÃ¤ften verhÃ¤rtet sich

Aufgrund einer hohen Arbeitskräftenachfrage habe das Jobcenter gut vermitteln können. Allerdings erhärtet sich der Fachkräfteengpass weiter. Unternehmen suchen gezielt nach speziell ausgebildeten Fachleuten, die es im Heer der Arbeitslosen kaum gibt. Daher kann das Jobcenter nur noch in Ausnahmen in solchen Fällen helfen, so Michael Steffen. "Vielmehr hat sich der Trend des Vorjahres insofern bestätigt, dass Stellenbesetzungsverfahren mangels hinreichender Qualifikationen von Langzeitarbeitslosen immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Vor Arbeitsaufnahmen werden regelmäßig umfangreiche Aktivierungen sowie Qualifizierungen und langfristige Arbeitserprobungen notwendig."

Trotz der Flüchtlingszuwanderung sei es gelungen, die Zahl der auf Hartz IV angewiesenen Bedarfsgemeinschaften im vergangenen Jahr deutlich zu reduzieren. Im Vergleich zum Vorjahr waren 437 Bedarfsgemeinschaften weniger registriert. Dennoch liegt ihre Gesamtzahl immer noch bei 9722. Rückläufig war ebenso die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Sie blieb seit Juni konstant unter der Marke von 13 000.

Zurzeit bekommen 1156 Ausländer, die in der Uckermark leben, finanzielle Unterstützung vom Jobcenter. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Darunter sind 636 Menschen mit einem Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen. Nach eigener Einschätzung der Behörde werden viele Asylbewerber und Flüchtlinge aufgrund erheblicher Schwierigkeiten bei der Integration längere Zeit auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sein.

Dazu zählen fehlende Sprachkenntnisse, mangelhafte Qualifikationen oder Berufe, die auf dem hiesigen Arbeitsmarkt nicht gefragt sind, psychosoziale Belastungen oder eine fehlende berufliche Orientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. "Nur vereinzelt handelt es sich um gut ausgebildete Fachkräfte", so Michael Steffen. Dennoch konnten die Vermittler in Einzelfällen helfen. Bei Arbeitgebern bestehe zunehmend die Bereitschaft, ausländische Arbeiter in den Firmen einzustellen. In vielen Fällen bleibe aber eine Sprachförderung im Vordergrund.

Als besondere Chance zur Vermittlung von Langzeitarbeitslosen sieht Michael Steffen den steigenden Personalbedarf im Dienstleistungsgewerbe in der Region. Die Alterung der Gesellschaft führe dazu, dass vor allem im Gesundheitssektor die Nachfrage weiter steigt. Steffen erwartet auch im Baugewerbe eine deutlich positive Entwicklung. Niedrige Zinsen sowie der wachsende Bedarf an Wohnraum durch Zuwanderung würden dies unterstützen.