Treffen zur Entwicklung der Innenstadt

Bernau (MOZ) Zur Jahresauftaktveranstaltung der Werbegemeinschaft lädt die Bernauer Stadtmarketing-Gesellschaft BeSt am Donnerstag, 12. Januar, ab 8.30 Uhr in die Galerie Bernau in der Bürgermeisterstraße 4 ein. Die Werbegemeinschaft wächst kontinuierlich. Im vergangenen Jahr unterstützten bereits 17 Gewerbetreibende die Entwicklung der Bernauer Innenstadt. Je mehr Mitglieder der Werbegemeinschaft beitreten und je mehr sich engagieren, so die Überlegung, desto umfangreichere Projekte zur Vitalisierung und Profilierung der Innenstadtkönnen umgesetzt werden, und zwar für jedes Mitglied kostengünstiger als alleine.