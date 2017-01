Dorfkonsum jetzt mit privatem Betreiber

artikel-ansicht/dg/0/

Der Verein hatte das Geschäft für Waren des täglichen Bedarfs nach der Fertigstellung des neuen Dorfgemeinschaftshauses im Mai 2015 vorerst als Träger übernommen. "Wir hatten immer gehofft, dass sich jemand findet, der es einmal hauptamtlich führt und sind froh, dass Stefan Bahr das nun macht", sagt er.

Pinnows Dorfgemeinschaftsverein hatte sich vor zwei Jahren mehrheitlich dazu bekannt, den Konsum im neuen Haus wiederzueröffnen, da sich kein Interessent fand. Viel Arbeit wurde investiert. Windkraft-Investor und Hauseigentümer Jan Teut unterstützte das Projekt nach Kräften. Der Konsum nahm in der Vereinsarbeit viel Zeit in Anspruch. "In den monatlichen Vorstandssitzungen ging es teilweise gar nicht mehr um die Vereinsarbeit. Wir haben gemerkt, dass wir an unsere Grenzen stoßen", berichtet Andreas Sommerschuh.

"Unter den Vereinsmitgliedern breitete sich Unzufriedenheit aus, weil sie meinten, dass andere Aktivitäten leiden, wobei wir Feste und Veranstaltungen wie zuvor auch durchgeführt haben. Wir sehen den Trägerwechsel positiv und werden unser Vereinsmitglied Stefan Bahr auch weiter gut unterstützen."

Vor fast einem Jahr war Bahr, der mit seinem Veranstaltungsservice ein weiteres berufliches Standbein hat, als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Konsums eingestiegen. Seine Frau Stephanie ist halbtags als Verkäuferin angestellt und bleibt es auch weiterhin. "Ab Februar werden wir eine Aushilfskraft als Krankheits- und Urlaubsvertretung suchen, die vielleicht etwas Erfahrung hat", sagt Stefan Bahr.

Bis dahin soll der Laden etwas umgestaltet und renoviert werden. Dazu könnte er im Januar für ein paar Tage schließen. Außerdem ist geplant, die Imbiss-Strecke auszubauen, die gut bei den Kunden ankommt. Auch das Sortiment soll noch mehr angepasst werden. Die freien Regalfächer will der Betreiber mit regionalen Produkten füllen. "Spezialitäten und Exoten auf Kommissionsbasis sind willkommen", erklärt er. Stromfressende Kühlgeräte sollen ausgetauscht werden.

Stefan Bahr hat auch die Vermietung der Ferienwohnungen sowie des noch freien Büros im Haus und des Saales übernommen und bietet für Vereins-, Betriebs- oder Familienfeste auch das Catering und die Musik an.

Sein Ziel sei die Organisation von festen Veranstaltungen übers gesamte Jahr. Definitiv werde es einen Tanz in den Mai geben sowie eine Kindertagsveranstaltung gemeinsam mit dem Dorfverein.

Stefan Bahrs Dank gilt dem Hausbesitzer, der ihm weiter mit der Miete entgegenkommt. "Das erleichtert mir den Start", sagt er. "Sponsoren gibt es nicht mehr, das sind vielmehr nun die Kunden. An ihnen liegt es, ob der Laden bleibt."