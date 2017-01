Nach Kiosk-Ãœberfall ermittelt Staatsschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Überfall auf einen Kiosk in Berlin-Kreuzberg aus dem Dezember könnte einen transphoben Hintergrund haben. Deshalb ermittelt jetzt der Staatsschutz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die mutmaßlichen Täter hätten die im Kiosk arbeitende 34-jährige Transfrau so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Nach den zwei Männern, die die Tat am 16. Dezember 2016 in der Ohlauer Straße begangen haben sollen, wird mit einem Video gefahndet. Es ist laut Polizei die dritte Videofahndung in Berlin binnen eines Monats. Sie sucht zwei Männer, die dunkel gekleidet waren und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein sollen.