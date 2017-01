Vom Schlachten heiliger KÃ¼he

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will in Zeiten der terroristischen Bedrohung den Staat stärken. Das ist keineswegs etwas Ungewöhnliches für einen Innenminister. Weil er aber den Bundesländern Zuständigkeiten wegnehmen möchte, erntet de Maizière schnöde Zurückweisung. Vor allem die vorgeschlagene Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz erregt die Landespolitiker. Unabhängig davon, zu welcher Partei sie gehören. Der Verlust an Fachkompetenz brächte die Bundesrepublik in allergrößte Gefahr heißt es. Die föderale Sicherheitsarchitektur, ja der Föderalismus selbst seien bedroht. In unruhigen Zeiten lugen Übertreibungen und Aktionismus schneller um die Ecke als man nachdenken kann.