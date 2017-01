Polizeibericht Schwedt vom 03.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte versucht haben, in das Büro des Hausmeisters einer Grundschule in der Straße der Jugend zu gelangen. Doch blieb es bei einem geringen Sachschaden. Die Tatortarbeit förderte mutmaßliche Täterspuren zutage, die nun von den zuständigen Kriminalisten ausgewertet werden.

Hoher Sachschaden nach Firmeneinbruch

Schwedt. In der Nacht zum Montag gelangten Unbekannte mit Gewalt in ein Bürogebäude in der Ringstraße. Hier verschafften sich die Täter anschließend ebenso gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma, wo sie sämtliche Schränke durchwühlten. Augenscheinlich fiel ihnen dabei aber nichts Verwertbares in die Hände. Trotzdem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Von der Straßeabgekommen

Altenhof. Die Fahrerin eines PKW Opel kam am Dienstagvormittag zwischen Altenhof und der BAB11 erst nach rechts von der Straße ab. Dann prallte sie mit dem Fahrzeug gegen einen Baum, wurde auf die andere Straßenseite geschleudert. Dort kam der PKW zum Stillstand. Die Polizei sperrte die Straße, ein Rettungsfahrzeug wurde gerufen. Die verletzte 58- Jährige kam in ein Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr betriebstüchtig. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher zur Ermittlung der Unfallursache. Gegen 12.30 Uhr war die Straße wieder ungehindert befahrbar.