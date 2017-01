Polizeibericht Eberswalde vom 03.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt. Auf der Autobahn zwischen Finowfurt und Lanke ist es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Die fünf beteiligten Fahrzeuge waren in Richtung Berlin unterwegs. Nach Angaben der Eberswalder Feuerwehr wurden drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Brandschützer mussten auslaufende Betriebsstoffe binden.

Von der Straßeabgekommen

Altenhof. Die Fahrerin eines Opels ist am Dienstagvormittag zwischen Altenhof und der Autobahnauffahrt nach rechts von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf die andere Straßenseite geschleudert worden. Dort kam der Pkw zum Stehen. Die Polizei sperrte die Straße. Die verletzte 58-Jährige kam ins Krankenhaus. Ihr Wagen war nicht mehr betriebstüchtig und wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt. Gegen 12.30 Uhr war die Straße wieder frei.

Radfahrer wehrt sich gegen Raubattacke

Biesenthal. Am frühen Montagabend ist ein 33-jähriger Radfahrer auf dem Langerönner Weg angegriffen worden. Gegen 18.10 Uhr hattesich ein Auto genähert. Der Radfahrer stoppte, der PKW ebenso. Ein Mann stieg aus und trat gegen das Fahrrad. Während der Geschädigte zu Boden fiel, forderte der Pkw-Fahrer Rucksack, Handy und Portemonnaie. Doch das Opfer setzte sich zur Wehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Die Polizei ermittelt.

Ermittlungen wegenBrandstiftung

Werneuchen. Wie der Polizei am Montag angezeigt wurde, ist es bereits tags zuvor zu einem Brand am Sportplatz in der Wegendorfer Straße gekommen. Betroffen davon war ein Müllunterstand mit fünf Containern. Durch das Feuer wurden außer den Containern auch der gesamte Unterstand samt angrenzender Fassade eines Sportgebäudes beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Werneuchen rückte zum Löschen aus. Verletzte gab es nicht. Der Gemeinde entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Nach ersten Untersuchungen wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.