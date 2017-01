Polizeibericht Neuruppin vom 03.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (RA) Ein lilafarbener Schriftzug an einer Hausfassade an der Wittstocker Königsstraße hat den Gebäude-Inhaber einen Schaden von 200 Euro eingebrockt. Aufgetragen worden war der Name Susi, wie der Hausbesitzer am Montagnachmittag festgestellt hat.

Ausgesperrt, Scheibe eingeworfen

Scharfenberg (RA) In Scharfenberg hat ein 23-jähriger die Fensterscheibe einer Pension eingeworfen und ist ins Gebäude geklettert. Um einen Einbrecher handelte es sich aber nicht. Der Mann hatte die Tür zufallen lassen und stand ohne Schlüssel da. Er hatte das Zimmer zwar bezahlt, ist aber nun verschwunden. Seine Sachen ließ er im Zimmer liegen. Der Schaden liegt bei 300 Euro.

Teurer Zusammenstoß

Heiligengrabe (RA) 1 000 Euro Schaden hat eine 57-Jährige mit ihrem Ford verursacht. Sie war mit ihrem Wagen auf der Grundstücksauffahrt rückwärts auf die Straße gefahren und dabei gegen ein Auto auf der gegenüberliegenden Seite gekracht.