Polizeibericht Strausberg vom 03.01.2017

Strausberg. Am Dienstagmorgen, in den frühen Morgenstunden, kam es wegen eines Unfalls zur Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs in der Berliner Straße. Dort war ein Honda Civic von der Straße abgekommen und in das Gleisbett der Straßenbahn geraten. Erst mit Hilfe eines Abschleppunternehmens konnte der Pkw aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der 23-jährige Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro.

Einbrecher kamen in der Nacht

Hennickendorf. Die Besitzerin eines Hauses in der Ernst-Thälmann-Straße schlief bereits, als am Montagabend Unbekannte ein Fenster aufbrachen und die Räume im Erdgeschoss durchsuchten. Von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt, sah die Frau im Erdgeschoss nach. Im Dunkeln sah sie einen Unbekannten flüchten. Nach ersten Erkenntnissen fehlte eine Schmuckschatulle. Der Schaden beträgt ungefähr 1000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.