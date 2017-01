Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 03.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Vermutlich am Wochenende sind unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft an der Großen Scharrnstraße eingebrochen. Dort stahlen sie diverse Jacken. Der Einbruch wurde am Montag gemeldet. Kriminaltechniker sicherten diverse Spuren, zum Beispiel von Blut, die offenbar von den Dieben hinterlassen wurden.

Restaurant durchwühlt

In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in ein Restaurant an der Tunnelstraße gelangt. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wird heute unter anderem in Booßen auf der Wulkower Straße gemessen. Am Donnerstag wird auf der Kopernikusstraße geblitzt.

Blitzer