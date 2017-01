"Bildschirm" fÃ¼r die Fingerkuppen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Aus Anlass des Welt-Braille-Tags hat die MOZ Betroffene in Oder-Spree befragt, welche Rolle die Blindenschrift in ihrem Alltag spielt. Dabei zeigte sich: Braille-Schrift wird nach wie vor zum Leben benötigt, in Kombination mit moderner Technik können Blinde an weltweiter Kommunikation teilhaben.

Im Landkreis Oder-Spree leben insgesamt 405 Menschen mit einer anerkannten schweren Sehbehinderung oder Erblindung. Davon sind 171 Männer und 234 Frauen. Die Zahlen steigen nach Beobachtung der Behindertenbeauftragten im Kreis, Birgit Bartolf. Grund sei der demografische Wandel, der Krankheiten, wie Grüner Star, Diabetes, Erkrankung der Netzhaut (bekannt als Tunnelblick) oder Nachtblindheit immer häufiger zu Tage treten lässt.

Die Blinden-Schrift wurde 1825 von dem Franzosen Louis Braille entwickelt. Sie besteht aus einem System von sechs Punkten, die unterschiedlich kombiniert werden. Es gibt eine Vollschrift, eine Kurzschrift und eine Computer-Version mit acht Punkten.

Monika Schulze aus Beeskow hat gelernt, mit ihrer Sehbehinderung - sie verfügt nur noch über eine Sehkraft von einem Prozent - zu leben, und zu arbeiten. Dabei nutzt sie die Braille-Schrift, und zwar in Kombination mit Computer, Smartphone und speziellen Hightech-Hilfsmitteln. "Die Braille-Schrift hat mir meinen Arbeitsplatz erhalten." Als Telefonistin im Beeskower Spanplattenwerk steht ihr ein Computer mit Lautsprechern zur Verfügung. Eine Software sorgt dafür, dass der Rechner jeden Tastendruck akustisch ansagt. Was der Bildschirm anzeigt, kann die 57-Jährige nicht sehen. Deshalb verfügt sie über eine Braille-Zeile. Dabei handelt es sich um ein flaches Gerät, das mit Hilfe kleiner Pins per Blindenschrift jeweils eine Textzeile mit bis zu 80 Zeichen darstellt. So kann sie mit ihren Fingerkuppen eigene oder fremde Texte ertasten. Zusätzlich verfügt Monika Schulze über einen Organizer mit einer 18 Zeichen breiten Braille-Zeile. Gelegentlich benutzt sie auch noch ihre gute alte Schreibmaschine "Erika Picht", die statt Buchstaben Braille-Punkte stanzt. So hat sich Monika Schulze zuhause einen dicken Ordner mit Back- und Kochrezepten erstellt. Mit Hilfe ihres Handys kann die Beeskowerin sogar Kinofilme besuchen. Eine App kommentiert, was der Film in dialogfreien Szenen gerade zeigt. "Ich habe das schon einmal im Schukurama erlebt, es funktioniert wunderbar." Einzig ihr Mann, gewohnt, die Filme zu erläutern, müsse sich noch daran gewöhnen, dass dies nun ihr Handy erledigt.

Auch Sandra Prüssing aus Beeskow nutzt die Braille-Schrift privat wie beruflich. Als Mitarbeiterin im Staatlichen Schulamt steht der 39-Jährigen, die vollständig blind ist, die gleiche Technik wie Monika Schulze zur Verfügung. Beide Damen bezeichnen sich übrigens ungeachtet ihres fehlenden Sehvermögens als ausgesprochene Leseratten. "Ich bin ein Braille-Schrift-Fan", bekennt Sandra Prüssing. "Toll, dass es diesen Mann gegeben hat!" Bücher mit Blindenschrift leihen sich die Beeskowerinnen meistens in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig aus. Sandra Prüssing ist vereinzelt auch schon in der Beeskower Stadtbibliothek fündig geworden: "Da gab es mal ein Hörbuch, das per Braille-Schrift gekennzeichnet war. Fand ich super."

Beeskow bezeichnen beide Frauen insgesamt als blindenfreundliche Stadt. Passanten würden ihnen häufig mitteilen, wenn die Straße zum Überqueren frei ist. Dennoch wünscht sich Sandra Prüssing, dass an besonders verkehrsreichen und unübersichtlichen Kreuzungen Blindenampeln installiert werden, die akustisch "mitteilen", wann grün ist oder rot. Monika Schulze fordert mehr Rücksichtnahme bei der Platzierung von Aufstellern, Fahrradständern oder beim Abstellen der Drahtesel.