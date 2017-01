Im Schnitt jeden Tag zwei EinsÃ¤tze

artikel-ansicht/dg/0/

Wer die Einsatzstatistik der Eisenhüttenstädter Feuerwehr auf deren Homepage das Jahr über verfolgt hat, der wundert sich nicht, wenn Stadtwehrführer Norbert Manteufel für 2016 feststellt: Das war ein Rekordjahr. 723 Einsätze mussten die 24 hauptamtlichen und die rund 90 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löschzüge Innenstadt und Fürstenberg absolvieren, im Schnitt jeden Tag fast zwei Alarmierungen. "Normalerweise haben wir rund 500 Einsätze pro Jahr", erklärt der Wehrführer, 2015 etwa waren es 543, 2013 sogar nur 433.

Ein Grund für das sehr hohe Einsatzaufkommen sind Alarme durch Brandmeldeanlagen (BMA). Ein beträchtlicher Teil, Norbert Manteufel spricht von sehr, sehr vielen, entfallen auf die beiden Standorte Poststraße und Unterschleuse der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH). In den meisten Fällen wurden die Anlagen von dortigen Bewohnern mutwillig ausgelöst, an einigen Tagen sogar mehrmals. "An den beiden Standorten sind im vergangenen Jahr insgesamt 19 Strafanzeigen wegen Notrufmissbrauch eingegangen", sagt Susann Fischer, Pressesprecherin des Innenministeriums. Die ZABH informiere nach Fehlalarmen die Kriminalpolizei, welche entscheidet, ob Anzeigen gestellt werden. Nach Angaben des Innenministeriums haben die Fehlalarme, die kostenpflichtig sind, das Land Stand Mitte Dezember rund 27000 Euro gekostet, im gesamten Jahr 2015 waren es rund 10000 Euro. Das Geld, was die Feuerwehr in Rechnung stellt, fließt allerdings in den allgemeinen Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt.

Susann Fischer sagt, dass es die Probleme mit den Fehlalarmen nur in Eisenhüttenstadt gebe, an anderen Standorten der ZABH nicht. "In den anderen Außenstellen sind in Absprache mit den jeweiligen örtlichen Behörden Brandschutzwachen im Einsatz, die bei einem Alarm zunächst prüfen, ob es wirklich brennt und dann die Feuerwehr rufen." In Eisenhüttenstadt sind die BMA direkt bei der Leitstelle aufgebunden. Nun wird auch für Eisenhüttenstadt das Modell der Brandwachen überlegt. Allerdings ist überhaupt nicht geklärt, wer verantwortlich ist, wenn es im Ernstfall zu Verzögerungen kommt, weil Brandwachen zu spät Alarm auslösen.

Die 723 Einsätze entfallen grob gesagt zur Hälfte auf Brandeinsätze - worunter auch die Fehlalarme zählen - und zur anderen Hälfte auf sogenannte technische Hilfeleistungen zum Beispiel nach Unwettern und nach Verkehrsunfällen.

Erfreulich aus Sicht des Wehrführers ist, dass trotz der enormen Belastung, die Schutzziele - dass nach einer bestimmten Zeit eine bestimmte Zahl von Einsätzkräften vor Ort sein muss - erreicht wurde. Auch sei die Zahl der Mitglieder in der freiwilligen Feuerwehr stabil.