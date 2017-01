FÃ¼r einen guten Start ins Berufsleben

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Kleine und große Unternehmen, Handwerksbetriebe, Verwaltungen sowie Fach- und Hochschulen werden sich in der kommenden Woche auf der Ausbildungsbörse im MAFZ Erlebnispark Paaren präsentieren. Mit dem Rekord von 95 Ausstellern bietet in diesem Jahr die mittlerweile schon traditionelle Messe einen sehr guten Überblick über viele Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben.

"Wir möchten die ortsansässigen Jugendlichen im Havelland halten", erklärte Landrat Roger Lewandowski die Beteiligung des Landkreises an der Planung und Durchführung der Ausbildungsbörse.

Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, der IHK Potsdam, der havelländischen Kreishandwerkerschaft, der Wirtschaftsförderung Brandenburg und dem MAFZ will der Landkreis Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten sowie der elften bis dreizehnten Jahrgangsstufen mit überwiegend regionalen Unternehmen und (Fach)-Hochschulen mit noch offenen Ausbildungs- und Studienplätzen zusammen bringen.

Rund 32.000 Euro, davon etwa 6.000 Euro für den organisierten Transfer von etwa 1125 angemeldeten Schüler/innen und 51 Lehrkräften zur Messe investiert der Landkreis in die zukunftsweisende Veranstaltung. Die wichtige Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 12. Januar, von 9 bis 16 Uhr statt.

"Da als neue Aussteller in diesem Jahr die Hochschule Neubrandenburg, die Technische Universität Berlin und die Fachhochschule des Mittelstandes in Schwerin dabei sind, ist die Ausbildungsbörse auch für Gymnasiasten von Interesse. Doch leider haben sich nur das Goethe-Gymnasium in Nauen, das Marie-Curie-Gymnasium aus Dallgow und das Oberstufenzentrum für einen Besuch angemeldet, obwohl wir auch die Falkenseer Gymnasien und das Rathenower Gymnasium angesprochen haben", bedauerte Wirtschaftsdezernent Andreas Ernst. Gemeinsam mit dem Landrat appellierte er an die Schulen, trotz engem Stundenplan, die Ausbildungsbörse zu nutzen.

Denn ein Blick auf die Ausstellerliste zeigt, dass auf die interessierten Jugendlichen eine große Anzahl an Angeboten für eine qualifizierte Ausbildung wartet. So wird die Bundeswehr, die Polizei, Finanzamt Nauen, Stadtverwaltung Falkensee, Rathenower Optik, die Havelbus Verkehrsgesellschaft, die Havelland Kliniken oder die Nagel-Group vor Ort sein, um nur einige zu nennen. Neu dazu gekommen sind unter anderem die Barmer GEK, Debeka oder die Havelport Berlin. Um sich in der Fülle der Angebote zurecht zu finden, werden Schülerlotsen eingesetzt. Die Agentur für Arbeit nimmt die Schüler/innen in Empfang und weist kurz ein.

Etwas Besonderes hat sich die Industrie- und Handelskammer IHK Potsdam ausgedacht. Sie wird die Möglichkeit anbieten, professionelle Bewerbungsfotos machen zu lassen.

Die Ausbildungsbörse ist jedoch nicht nur für die Jugendlichen, die eine passende Ausbildung suchen, die richtige Anlaufstelle. Für die Unternehmen, die auf der Suche nach künftigen Fachkräften sind, bietet die Messe eine gute Gelegenheit, mit passenden Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Es können Informationen ausgetauscht, Praktika, Probe-Arbeiten und Bewerbungsgespräche direkt vor Ort verabredet werden.

Wie die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, die Simone Hirschmann, Bereichsleiterin Havelland, vorlegte, sind im vergangenen Jahr trotz hoher Bewerberzahlen (892) von insgesamt 796 Ausbildungsplätzen 131 unbesetzt geblieben. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen stieg

überdurchschnittlich um 9,3 Prozent, während die Zahl der Bewerber mit 2,6 Prozent (+23) nicht so stark gewachsen ist.

"Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme, Auszubildende zu finden", berichtete Gisela Kollmorgen, Pressesprecherin der Firma Trafö (Transport- und Fördertechnik) im GVZ Wustermark. Das erfolgreiche Unternehmen präsentiert sich seit 2010 auf der Ausbildungsbörse und hat dort gute Erfahrungen gesammelt.

So werden 90 Prozent aller Auszubildenden in den Sparten Industrie-Mechatroniker, Fachkräfte für Logistik, Fachinformatiker, Kaufleute in Groß- und Außenhandel und weitere nach der Ausbildung übernommen.

"Da die Börse schon im Januar statt findet, vereinbaren wir mit interessierten Jugendlichen eine Probe-Arbeitszeit in den Osterferien. Dann können sie in verschiedenen Arbeitsfeldern ausprobieren, wo die Stärken liegen", erklärte Volkmar Henning, Geschäftsführer Trafö.

Elisa Wolf, Auszubildende als Industrie-Mechatronikerin im 1.Jahr, hat ihren Wunschberuf gefunden: "Ich sitze nicht gerne am Schreibtisch, sondern arbeite lieber körperlich", meinte die 19jährige. Sie kam über die Agentur für Arbeit zu dem Ausbildungsplatz.

Der 19-jährige Niclas Roigk aus Friesack absolviert seit 2 Jahren eine Ausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Trafö: " Ich habe erst einmal zur Probe gearbeitet, um zu sehen, was mir Spaß macht."