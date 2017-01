Mehr Platz fÃ¼r alle in Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Mehr Platz - für Kinder in Kitas und Schule, für Pendler am Bahnhof, für Radfahrer auf der Friedrichstraße: Das ist ein roter Faden bei dem, was Erkner 2017 vorhat. Dabei ändert sich an den knappen Flächen nichts.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541920/

Rund 5,68 Millionen Euro Investitionen sehen die Pläne der Stadtverwaltung vor. Wenn es nach Bürgermeister Jochen Kirsch und seiner Mannschaft geht, wird der Haushalt am 7. Februar im Stadtparlament beschlossen. Angesichts der Mehrheiten dort wäre es eine Überraschung, wenn es anders käme.

Die ganz großen Brocken sind auch längst besprochen. Dieses Jahr soll der Aus- und Umbau der Kita Koboldland in der Langen Straße zu Ende gebracht werden (Kosten 2017: 390 000 Euro), um das Gleiche bei der nächsten Kita, "Knirpsenhausen", im Hohenbinder Weg fortzusetzen. Zwei Millionen Euro steckt die Stadt 2017 in das Gebäude, weitere 1,3 Millionen sollen 2018 verbaut werden, damit diese Einrichtung im hinteren Teil aufgestockt wird. Unterm Strich sollen 90 Kitaplätze mehr stehen, insgesamt dann 265. Damit trägt die Stadt den steigenden Kinderzahlen Rechnung.

Die wirken sich auch im Grundschulbereich aus, und dieses Problem ist zunächst nicht mit Geld und Bautätigkeit zu lösen. Vielmehr gehen die Vorstellungen dahin, ab dem Sommer eine Klasse Grundschulkinder in den Räumen der Morus-Oberschule zu unterrichten. Der Landkreis hat angeboten, die dafür nötigen Räume des gerade von der Stadt übernommenen Schulgebäudes am Hohenbinder Weg wieder der Stadt zu überlassen, sagt Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth. Letztlich müsse aber die Schule entscheiden, ob diese Variante oder eine andere greifen soll.

Ab Mitte 2018, so die Vorstellung, soll dann dort ein sogenanntes Schulzentrum installiert werden - Grund- und Oberschule in Trägerschaft des Kreises unter einem Dach. Weitere Gespräche mit dem Landkreis sind nächste Woche anberaumt.

Da, wo auch künftig die große Mehrzahl der Erkneraner Kinder unterrichtet wird, in der Friedrichstraße, soll dieses Jahr die Umgestaltung des vorderen Schulhofs beginnen. Nächstes Jahr soll dann das hintere Gelände mit dem des Horts zu einem Campus verknüpft werden. Die Durchfahrt durch die Lange Straße fiele weg. Kirsch geht davon aus, dass es so kommen wird. Damit die Kinder und Jugendlichen besser zur Schule kommen, ist an der Ecke Smolka/Friedrichstraße eine Fahrradschleuse genannte Abfahrt geplant - Radler werden nach dem Fußgänger-Überweg auf die Fahrbahn geleitet, wo ein Streifen markiert werden soll, wie in der Bahnhofstraße. Dass damit das morgendliche Chaos nicht entfällt, dürfte klar sein, aber es geht nach den Worten von Clemens Wolter vom Bauamt darum, die zur Verfügung stehenden Flächen besser zu nutzen.

Den Platz besser nutzen - das ist auch das Ziel beim geförderten Umbau des Busbahnhofs und der Erweiterung des Pendlerparkplatzes um 110 Stellflächen. Erkner wächst also - aber mehr Wohnungsbauflächen sind nicht in Sicht. Angesichts der bitteren Erfahrungen mit einem weiterhin blockierten Bebauungsplan für Hohenbinde versucht die Stadt jetzt nicht, die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Reserveflächen in Karutzhöhe zu aktivieren.