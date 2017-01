Albino-KÃ¤ngurus und Eulenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Elchbulle Lasse knabbert genüsslich an einem ausgedienten Tannenbaum, Rentier Ron hat sein prächtiges Geweih schon abgeworfen und die neuen Albino-Kängurus springen meterhoch durch ihr Gehege. Nur ab und zu schlendert ein Besucher durch das weitläufige Gelände am Rande des Stadtparks. Zu Jahresbeginn strahlt der Tierpark gelassene Ruhe aus.

Äffin Molly drückt ihr Junges Micky zum Wärmen dicht an ihren Körper. "Leider ist Stammmutter Evi im vergangenen Jahr verstorben, mal sehen, wer jetzt ihre Rolle übernimmt", sagt Katrin Kiesewetter, zoologische Leiterin im Tierpark. Bei Elchpaar Lasse und Lena gibt es dagegen wenig Hoffnung auf Nachwuchs. Nach einer Totgeburt wurde festgestellt, dass Lena eine Erbkrankheit hat, die immer wieder zu Fehl- oder Totgeburten führen kann. Einen beachtlichen Zuchterfolg kann der Tierpark bei den Seeadlern vorweisen. Gleich drei Küken schlüpften aus den Eiern und sind mittlerweile zu Prachtexemplaren heran gewachsen. Die jungen Seeadler wurden vom Elternpaar getrennt und leben, bis zur Umsiedlung in andere Tierparks, jetzt in separaten Volieren. In einem neu gestalteten Gehege sind Albino-Kängurus eingezogen. Auch die Domizile der Füchse und Frettchen wurde renoviert.

Der Zaunbau rund um das Gelände hat 2016 begonnen und soll im neuen Jahr abgeschlossen werden. "Dreiste Diebe haben mehrmals Teile gestohlen. Erst kurz vor Weihnachten verschwanden 13 Zaunpfähle", erzählt Tierparkchef Uwe Drewitz. Als größten Erfolg ist die Wiederbelebung der Zooschule zu verbuchen. Die Entscheidung des Bildungsministeriums, die Lehrerstelle zu streichen, bedeutete für den Naturkundeunterricht außerhalb des Klassenzimmers das Aus. Tierpflegerin Katharina Petrick übernahm vorübergehend den Unterricht ehrenamtlich bis Lehrer Holger Wilhelm die Aufgabe übernahm.

Größtes Vorhaben 2017 ist der Bau einer Eulenburg. Zur Finanzierung bekam der Tierpark rund 15 000 Euro aus dem Bürgerbudget der Stadt.