Gorzów / Landsberg (MOZ) Während Brandenburg bisher von größeren Fällen der Vogelgrippe verschont geblieben ist, spielt sich nur 70 Kilometer östlich der Oder ein Drama ab. Rund ein Dutzend Gemeinden nahe der Stadt Gorzów wurden zu Sperrbezirken erklärt. In der Gegend gibt es zahlreiche große Geflügelmastanlagen, die auch nach Deutschland liefern, sowie Hunderte Landwirte, die Enten, Gänse und Hühner in Hauswirtschaft züchten.

Vor einem Monat, am 3. Dezember, war das hochgefährliche H5N8-Virus erstmals in einer Gänse-Anlage in der Kleinstadt Deszczno nachgewiesen worden. 700 Tiere wurden umgehend getötet. Wenige Tage später mussten im nahe gelegenen Glinik bereits 37000 Puten gekeult werden. Als am 18. Dezember bereits vier große Anlagen betroffen waren, richtete der Wojewode Wladyslaw Dajczak einen Krisenstab ein und forderte Polizisten aus Posen und Stettin sowie Soldaten zur Unterstützung an.

Seither sind Hunderte Beamte im Einsatz, um sowohl die Keulung und den Abtransport getöteter Tiere zu kontrollieren, wie auch Lkw und Kleintransporter, die möglicherweise illegal Geflügel durch die Sperrzone transportieren. Der Zugang zu Mastanlagen und Bauernhöfen wird kontrolliert, an den Eingängen und auf Straßen liegen Desinfektionsmatten, an deren Sinn freilich viele Bewohner zweifeln. "Überall ist hier Polizei, die Leute geraten in Panik", schimpft eine ältere Frau aus Glinik.

Trotzdem werden immer neue Krankheitsfälle gemeldet, der jüngste zu Jahresbeginn aus dem Dorf Stare Polichno bei Santok. "Inzwischen mussten über eine halbe Million Stück Geflügel getötet werden, die Schäden und Kosten des Einsatzes sind enorm hoch", bestätigt ein Sprecher des Wojewoden. Man habe bei der Regierung in Warschau bereits umgerechnet 16 Millionen Euro Unterstützung beantragt.

"Das Geschehen wird vom Brandenburger Landestierarzt aufmerksam beobachtet. Die polnischen Behörden informieren uns ähnlich wie die angrenzender Bundesländer", sagte eine Sprecherin des Potsdamer Verbraucherschutzministeriums am Dienstag. In Brandenburg selbst habe es bis auf drei Funde infizierter Wildvögel und einen Fall bei einem privaten Tierhalter im Kreis Oberhavel, wo allerdings das weniger gefährliche H5N1-Virus auftrat, seit Anfang Dezember keine weiteren Vorfälle gegeben. "Gerade auch wegen der Vorfälle nah unserer Landesgrenzen gilt aber überall weiterhin eine strenge Stallpflicht", so die Sprecherin.

Infos zur Vogelgrippe gibt es auf der Seite mdjev.brandenburg.de unter "Tierseucheninformation"