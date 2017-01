Fahrrad-Initiative erhÃ¶ht Druck auf neuen Senat

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Im umfänglichen Koalitionsvertrag, den SPD, Linke und Grüne für ihre fünfjährige Regierungszeit ausgehandelt haben, sind nur zwei Seiten dem Fahrradverkehr gewidmet. Die aber haben es in sich. Die Initiative "Volksentscheid Fahrrad" will noch mehr. Und das sehr schnell.

Heinrich Strößenreuther freut sich. Es sind mehr Journalisten in das Aufbauhaus am Kreuzberger Moritzplatz gekommen, als der Fahrradaktivist erwartet hat. Sichtlich gut gelaunt legt der als kompromisslos bekannte 49-Jährige los. Mit eher verstörenden Fakten. "Alle drei Wochen stirbt in Berlin ein Radfahrer." Oder: "Nur zehn Prozent aller Radwege in Berlin sind sicher." Das Kriterium hat Ex-Verkehrsstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) vorgegeben. "Radwege sind dann sicher, wenn Eltern ihre Kinder dort alleine darauf fahren lassen würden."

Strößenreuther will die Stadt umbauen. Seine Initiative hat mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt und einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Wenn umgesetzt würde, was sich der Ex-Greenpeace-Mann und seine Mitstreiter vorgenommen haben, dann würden Radfahrer viel mehr Platz im Berliner Straßenverkehr bekommen. Und die Autos weniger. Laut Strößenreuther wollen das die meisten Hauptstädter so. Sogar die Autofahrer.

Als Beweis legt der Aktivist Umfrageergebnisse vor. "50 Prozent der Berliner Autofahrer sagen: Der Volksentscheid geht in die richtige Richtung." Sechs Wochen vor der Berlin-Wahl hatte der ADAC seine Mitglieder befragt. "Das ging für den ADAC nach hinten los", sagt Strößenreuther. "68 Prozent der Befragten wollen ein gut ausgebautes Straßenfahrradnetz."

Immerhin 56 Prozent der ADAC-Mitglieder möchten den Radlern mehr Verkehrsraum geben. Tatsächlich zeigte sich auch der ADAC von der Umfrage überrascht. Man will umdenken. Und angesichts dessen, was sich der neue Senat vorgenommen hat, sollte man meinen, dass die Fahrradinitiative ohnehin offene Türen einrennt. Tatsächlich steht im Koalitionsvertrag zum Thema dies: "In einem ersten Schritt wird die Koalition bis zum Frühjahr 2017 - unter Berücksichtigung von Zielen des "Volksentscheid Fahrrad' einen Gesetzentwurf für den Radverkehr vorlegen und einbringen. Dazu wird ein Dialog mit dem ,Volksentscheid Fahrrad' und anderen Mobilitätsinitiativen und Verbänden geführt."

Die Initiative "Volksentscheid Fahrrad" sieht sich allerdings nicht als einen Gesprächspartner unter mehreren. Sie will mit dem Senat "verhandeln" und legt vorab schon einmal fest: "Verhandlungsgrundlage ist das RadGesetz, für das 105 425 Berliner unterschrieben haben." Das "RadGesetz" soll "bis Ende März im Abgeordnetenhaus" beschlossen werden. Und wenn nicht? Dann hält sich die Initiative "als Rückfallebene die Möglichkeit offen, einen Volksentscheid durchzuführen". Und da kommt die anstehende Bundestagswahl ins Spiel. "Das Thema will keine der drei Berliner Regierungsparteien im Wahlkampf haben", sagt Strößenreuther.

Die Zulässigkeit eines Volksentscheides ist noch im Prüfungsverfahren beim Senat. Weil die Initiative glaubt, die Prüfung würde absichtlich verschleppt, hat sie geklagt. Allerdings sei man keineswegs erpicht auf ein solch mühseliges Vorhaben, erklärt Strößenreuther. Der Spiritus Rector der Initiative scheint im Moment davon auszugehen, dass es eines Volksentscheides nicht bedarf. Bundestagswahl hin oder her. Denn weitere Umfragen, diesmal unter den Abgeordneten von Rot-Rot-Grün hätten ergeben, dass im Roten Rathaus und im Abgeordnetenhaus eine Koalition sitzt, "die massiv den Radverkehr ausbauen will. Insofern sind wir guter Dinge."

Eher schlechte Laune bekommt Strößenreuther, wenn es um die bisherigen konkreten Planungen geht. Zwar sind für 2018 satte 40 Millionen Euro und ab 2019 sogar 51 Millionen Euro jährlich für die Radverkehrsinfrastruktur geplant. Aber darüber hinaus fehle es an Festsetzungen aller Art. Dass das Ziel, bis Ende März ein Gesetzesvorhaben durchzubringen, überambitioniert sein könnte, glaubt Strößenreuther nicht. Alle würden doch das "RadGesetz" kennen. "Die Verwaltung ist vorbereitet."