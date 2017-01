BÃ¼rgermeister mit Beteiligungsquote zufrieden

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) An der Umfrage zur Bürgerbeteiligung haben knapp 1000 Falkenseer teilgenommen, deutlich mehr als die Hälfte online via Internet. Das teilte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Dienstag auf Anfrage mit. "Ich denke, das ist ein ordentlicher Wert, über den ich mich sehr freue. Viele Kommunen würden sich sicherlich eine solche Beteiligung wünschen. Ich habe selbst nichts anderes aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte erwartet. Das ist typisch fürHier beteiligen sich viele Menschen gerne", sagte Müller.