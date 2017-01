Ferndiagnose fÃ¼r Schlosskater Sheldon

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541930/

Nach Ansicht von Markus Kersten, der von Beruf Arzt ist, war das ein Fingerzeig. Glücklicherweise waren die Werte noch nicht so schlecht, dass das Leben von Kater Sheldon auf dem Spiel stand. Dennoch gehören sogenannte Niereninsuffizienzen zu den häufigsten Todesursachen bei Katzen. Die Erkrankung ist tückisch, weil sich erste Symptome wie vermehrter Durst und Appetitlosigkeit erst im Endstadium bemerkbar machen, schrieb ein Facebook-Fan auf der Seite von Sheldon.

So eine schwere Erkrankung lag bei Sheldon nicht vor. Deshalb ist es auch nicht notwendig, dass er mit einem speziellen Nieren-Diät-Mix gefüttert wird. "Wenn eine richtig schwere Niereninsuffizienz vorliegt, braucht man phosphatfreies Futter. Wir holen jetzt aber nur noch gutes, getreidefreies Futter. Zur Freude unseres Fachhändlers vor Ort bestellen wir es immer gleich palettenweise", erzählte Markus Kersten. Die Ernährungsumstellung hat Sheldon offensichtlich gut getan. "Sein Erscheinungsbild hat sich deutlich verbessert. Er hat wieder schönes Fell und hat Muskeln zugelegt", sagt sein Besitzer.

Mittlerweile streift Sheldon auch wieder gesund und munter durch den Schlosspark von Rheinsberg und lässt sich dort fotografieren und filmen. Seine mehr als 6000 Facebook-Fans haben in den zurückliegenden Monaten für viel Material gesorgt. Beliebtes Motiv ist Sheldon auf dem Arm und Sheldon mit Hund. Wobei man dem Kater genau anmerkt, dass er Hunde zwar in seinem Schlosspark duldet, er aber nicht unbedingt mit ihnen befreundet sein will.

Angelegt hat Markus Kersten die Facebook-Seite für seinen Kater, weil er wissen wollte, wo sich das Tier Tag und Nacht herumtreibt. Inzwischen ist Sheldon so populär, dass ihn Rheinsberg im Internet neben FriedrichII., Theodor Fontane und Kurt Tucholsky als "Persönlichkeit" der Stadt aufführt.

Und tatsächlich werden bundesweit Menschen auf Rheinsberg aufmerksam, weil sie über Sheldons Facebook-Seite auf Veranstaltungen im und um das Schloss aufmerksam werden. Dabei lässt es sich Sheldon nicht nehmen, die Veranstaltungen der Kammeroper und der Musikakademie auch selbst zu besuchen, wie einige Fotos beweisen. Populär ist Sheldon inzwischen auch in Potsdam. Das Finanzministerium des Landes hat ihn auf Facebook mit "Gefällt mir" markiert.