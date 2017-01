Hang am Kleistpark beunruhigt Anwohner

artikel-ansicht/dg/0/

Anwohner Siegfried Pschowski (62) warnt vor ungesichertem Hang am Kleistpark zur Leipziger Stra├če © MOZ/Sonja Jenning

Bis vor etwa zwei Jahren sei der Hang noch dicht mit Bäumen bewachsen gewesen, berichtet der Anwohner und fügt hinzu: „Damals bestand keine Gefahr.“ Doch dann wurden die Bäume gerodet, die Nachpflanzungen sind noch relativ klein. „Warum wird der Zaun nicht verlängert? Warum kann unten am Grünstreifen keine Warnbake als letzter Schutz errichtet werden. Muss erst etwas passieren“, fragt Siegfried Pschowski mit Blick auf den nahegelegenen Spielplatz im Kleistpark. Als Anwohner sehe er sich in der Pflicht, auf Gefahren hinzuweisen. „Ich gehe mit offenen Augen durch die Stadt“, sagt der Rentner, der sich in den vergangenen Jahren vor allem für die öffentlichen Brunnen engagiert hat. Unter anderem sammelte er Spenden für die Reparatur des Brunnens auf dem Leipziger Platz.

Im Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen der Stadtverwaltung werden die Bedenken des Anwohners nicht geteilt. „Der Hang ist sicherheitstechnisch in Ordnung. Alle Sicherheitsbestimmungen werden an dieser Stelle eingehalten“, sagt Anneliese Kurth aus der Abteilung Grünanlagen und Stadtservice auf Nachfrage der MOZ. Zudem verweist sie auf die elterliche Aufsichtspflicht. Seitens der Stadt seien keine Maßnahmen geplant. Auch der Zaun, der den Radweg begleite, werde nicht weitergeführt.