Reise ins Jahr 2115

Frankfurtt (Oder) (MOZ) Swantje Kautz, Tanja Melcher und Tanja Mumro aus der 11. Klasse des Karl-Liebknecht-Gymnasiums haben einen 500 Seiten starken Roman verfasst. Das Buch entstand in der Schreibwerkstatt Sankt Spiritus von Autorin Carmen Winter. An diesem Sonnabend, 7. Januar, lesen die drei Schülerinnen ab 19 Uhr im Theater Frankfurt daraus vor. In "Bereit für die Zukunft, Ben?" lassen sie einen jungen Mann im Jahr 2115 erwachen. Er muss sich in der Zukunft zurechtfinden, sich gegen wissenschaftliche Experimente wehren und herausfinden, warum er vor 100 Jahren eingefroren wurde.