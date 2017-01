Saisonaler Anstieg der Arbeitslosenzahl

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Noch nie gab es seit der Wiedervereinigung zwischen Eisenhüttenstadt und Strausberg weniger Jobsuchende", berichtete Jochem Freyer, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Frankfurt am Mittwoch. Demnach zählten die sechs Geschäftsstellen - neben Frankfurt gehören dazu Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Seelow, Strausberg und Bad Freienwalde - im Jahresmittel 18 398 Arbeitslose, Ende Dezember lag die Zahl bei 17 062. 2015 hatte es im Schnitt noch 20 417 Jobsuchende gegeben. Vor zehn Jahren standen zeitweise mehr als 45 000 Ostbrandenburger ohne Broterwerb da.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541948/

Dass sich im Dezember die Zahl der Arbeitslosen wieder etwas erhöhte, wird von den Fachleuten saisonalen Einflüssen zugeschrieben. Auch in Bad Freienwalde erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 12,1 auf 12,5, in absoluten Zahlen von 1801 auf 1858. Doch waren das immerhin 353 Arbeitslose weniger als Ende Dezember 2015. Da betrug die Arbeitslosenquote noch 14,6 Prozent. Bezogen auf das ganze Jahr 2016 haben sich in der Freienwalder Geschäftstelle der Agentur für Arbeit 4346 Menschen arbeitslos gemeldet. 2015 waren es 176 mehr. 4655 Arbeitslose haben sich hingegen bei der Geschäftsstelle abgemeldet, das sind 200 mehr als im vorigen Jahr.

Wenn es bei den Hartz-IV-Kunden auch nur eine einzige Person Zuwachs gab, bleibt doch ihr Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl weiter hoch: 1470 der 1858 in der Amtsstraße gemeldeten Arbeitslosen beziehen Arbeitslosengeld II.

In der Agentur für Arbeit in Frankfurt sind derzeit 2681, in Freienwalde 109, offene Stellen gemeldet. Die Top 10 der nachgefragten Arbeitskräfte waren Fachkräfte Dialogmarketing, Büro- und Sekretariatsfachkräfte, Berufskraftfahrer, Fachkräfte Bauelektrik, Altenpflege-Fachkräfte, Fachkräfte Sanitär/Heizung/Klimatechnik, Helfer Elektrotechnik, Verkaufs-Fachkräfte, Fachkräfte Maschinenbau/Betriebstechnik sowie Kraftfahrzeugtechnik-Fachkräfte.