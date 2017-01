Spiele, Kerzen und TrÃ¶del

artikel-ansicht/dg/0/

Sternebeck/Harnekop (MOZ) Die Frauen der Kreativgruppe Harnekop wollen Abwechslung in ihren Bastel-Alltag bringen. Am 7. Januar gestalten sie deswegen auf dem Hof des Meeresangelvereins in Sternebeck, Sternebecker Dorfstraße 11, einen Tag mit Spielen für große und kleine Besucher. Auch ein Rundgang durch die Kerzenscheune von Tina Reyer steht auf dem Programm. Wer sich beteiligen möchte, kann vor Ort außerdem Trödel und Kunst auf einem kleinen Flohmarkt anbieten. Um 13 Uhr geht es in Sternebeck los. Für Essen und Getränke ist gesorgt.