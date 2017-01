Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) "Die Sternsinger kommen" heißt es wieder in Petershagen-Eggersdorf, Fredersdorf-Vogelsdorf, Rüdersdorf und Strausberg. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+17" bringen Mädchen und Jungen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus Petershagen und der Heiligen Familie in Rüdersdorf in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.

Dabei stehen neben privaten Wohnungen unter anderem auch die Rathäuser in Petershagen, Eggersdorf und Strausberg, mehrere Seniorenheime, der Kindergarten Paradieschen und die Kristallkinder auf dem Besuchsprogramm. Im Rathaus Strausberg werden sie am Freitag um 10.45 Uhr, im Rathaus Eggersdorf um 11.15 Uhr und im Rathaus Petershagen um 11.30 Uhr erwartet.

Außerdem werden die Sternsinger am Freitagabend beim Jahresempfang von Petershagen-Eggersdorf in der Giebelseehalle zu Gast sein. Am Freitag werden traditionell die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie auch im Rathaus Rüdersdorf erwartet. Sie haben sich zu 11.30 Uhr angekündigt. Neben der Segnung des Rathauses und dem Vortragen einiger Lieder steht die soziale Mission im Vordergrund. Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" heißt das Leitwort der 59. Aktion Dreikönigssingen, das aktuelle Beispielland ist Kenia. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet.

Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk Die Sternsinger und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).