Oderturm Ã¶ffnet und schlieÃŸt jetzt frÃ¼her

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Einkaufszentrum Oderturm gelten seit Jahresbeginn neue Öffnungszeiten. Statt von 10 Uhr bis um 20 Uhr, wie es bisher war, ist jetzt montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonnabend kann eine Stunde länger als bisher eingekauft werden: von 9 Uhr bis 16 Uhr. Allerdings haben nicht alle Geschäfte ihre Öffnungszeiten angepasst. Der Drogeriemarkt Rossmann hält seine Türen wochentags auch künftig von 8 Uhr bis um 20 Uhr offen. Dasselbe gilt für den Presse- und Tabakladen K-Kiosk im Eingangsbereich an der Magistrale. Und einige Geschäfte wie die Parfümerie Gabriel, die Confiserie Arko und das Geschäft von WMF öffnen trotz der um eine Stunde vorgezogenen Schließzeit erst um 10 Uhr, das Restaurant Nordsee wie gehabt um 9.30 Uhr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541954/

Anders als im Oderturm wurden auf der anderen Seite der Karl-Marx-Straße die Öffnungszeiten in den Lenné Passagen nicht verändert. Hier gilt weiterhin: Kernöffnungszeit ist wochentags von 10 Uhr bis 20 Uhr, am Sonnabend von 10 Uhr bis 16 Uhr. Wer also nach 19 Uhr im Zentrum einkaufen möchte, kann das in den Lenné Passagen wie bisher machen, gegenüber im Oderturm steht er aber fast überall vor verschlossenen Türen. Morgens wiederum öffnet die Geschäfte im Oderturm jetzt eine Stunde früher als jene beim großen Nachbarn.

Beide Einkaufszentren bildeten viele Jahre lang eine Einheit, haben aber seit dem Jahr 2015 unterschiedliche Eigentümer. Und im vergangenen Jahr wurde auch die gemeinsame Werbegemeinschaft, die bis dahin noch existierte, aufgelöst.

"Wir sehen es als Service an, wochentags bis 20 Uhr zu öffnen, da viele Menschen bis 18 Uhr oder länger arbeiten", sagte am Dienstag Christian Krause, Centermanager in den Lenné Passagen. In ganz Deutschland sei es Standard, dass Einzelhandelsgeschäfte montags bis freitags bis um 20 Uhr geöffnet seien. Und große Filialisten wie Medimax, H&M, Aldi und DM öffneten ohnehin deutschlandweit einheitlich bis 20 Uhr. Der Centermanager des Oderturms war am Dienstag nicht erreichbar.

Einige Änderungen gibt es auch in der Magistrale, wo generell sehr unterschiedliche Öffnungszeiten gelten. Das Geschäft Chocolata schließt nun bereits um 18 Uhr statt um 19 Uhr. Und die Frisöre von Haarmoden Tietz bedienen ihre Kundschaft jetzt wochentags von 9 bis 18 Uhr (vorher außer montags von 8 bis 19 Uhr) und sonnabends gar nicht mehr. Inhaber Jens-Peter Tietz führt wirtschaftliche Gründe an. "Es lohnt sich im Zentrum nicht, länger zu öffnen", sagte er, "nach 17.30 Uhr kommt niemand mehr." Jahrelang habe er seinen Salon sonnabends geöffnet - "aber das geht nicht mehr. Manchmal muss man einfach die Vernunft walten lassen."