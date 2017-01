Einblicke in die heimische Vogelwelt

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen (MOZ) Der Regionalverband Oberbarnim des NABU lädt im Rahmen der bundesweiten "Stunde der Wintervögel" zu einer Vogelzählung nach Hohenwutzen ein. Im Garten von Martin Müller in der Neuglietzener Straße 6 in Hohenwutzen können Interessierte am Sonnabend um 14 Uhr in fachkundiger Gesellschaft die Tiere beobachten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, von dort den Blick ins Oderbruch zu richten und so ein Verständnis für die heimische Vogelwelt zu entwickeln. Diese ist immer stärker durch die Nutzung von Pestiziden in der konventionellen Landwirtschaft und dem damit verbundenen Rückgang von Insekten, die die Vögel als Nahrung benötigen, beeinträchtigt.