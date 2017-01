Wanderfreunde auf Tour

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Wanderfreunde treffen sich am Sonnabend um 10 Uhr am Anfang der Raßmannsdorfer Straße zu ihrer Neujahrswanderung. Die Wanderung steht unter dem Motto: Altes und Neues an der ehemaligen Straße nach Raßmannsdorf bis zur Umgehungsstraße.