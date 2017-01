Ausgefallene ZÃ¼chtungen als Markenzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Extravagante Pflanzen, ausgefallene Züchtungen klassischer Blumensorten und Kunstblumen - darauf ist Sylvia Schulze spezialisiert. In dieser Woche hat die 53-Jährige in der Karl-Marx-Straße 26 in Grünheide ihren Blumenladen eröffnet. Auf knapp 40 Quadratmetern präsentiert sie ihre Ware. "Die Resonanz ist groß. Von den Umsätzen am ersten Tag hätte ich nicht zu träumen gewagt", sagt die Blumenbinderin, die einen Meisterbrief hat.

Blühende Pracht: Sylvia Schulze in ihrem neuen Blumenladen in der Karl-Marx-Straße 26 in Grünheide. © MOZ/Manja Wilde

Ihre Ausbildung absolvierte sie im "ZBE Berliner Blume". Nach der Maueröffnung ging sie in den Westteil der Stadt. Jeweils neun Monate lang habe sie in drei führenden Blumenläden gearbeitet, sich später als Hausfloristin des Grand Hotels anstellen lassen, sagt Sylvia Schulze. Mit 30 Jahren eröffnete sie ihren ersten Laden. Zwei weitere folgten. Zuletzt verkaufte sie zehn Jahre Blumen in der Bölschestraße in Friedrichshagen. "Nachdem dort ein großes Straßenbauprojekt angekündigt wurde, habe ich die Flucht ergreifen müssen", schildert die Geschäftsfrau. Da sie in Erkner geboren ist, Grünheide sich gut entwickelt habe und Zuzug verzeichne, sei sie auf den neuen Standort im Zentrum gekommen.

Dort gab es in dieser Woche eine weitere Neueröffnung. Van Quan Truong ist mit seinem Shop für Textilien und Geschenkartikel in das Geschäft gezogen, in dem bis November 2016 die Drogerie Müller war. "Die Lage ist besser, hier ist mehr Platz und außerdem ist es wind- und sonnengeschützter", sagt Ehefrau Thi Thuy Truong. Zuvor hatte sie die Fläche auf der anderen Seite des Edeka-Marktes.

Dort sind nun zwei Läden frei. "Wir sind in Verhandlungen mit Interessenten", sagt Grünheides Kämmerin Kerstin Lang. Der Gemeinde gehören 14 Gewerbeflächen am Marktplatz. Bis auf die beiden genannten sind alle vermietet. Die Mieter genießen Konkurrenzschutz. "Wir würden dem Friseur zum Beispiel keinen zweiten Friseur vor die Nase setzen", erklärt Kerstin Lang. Im Falle des neuen Blumenladens - in den Arkaden gibt es auch einen - konnte die Gemeinde nicht mit entscheiden, denn das Gebäude gehört ihr nicht.