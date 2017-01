Bad Freienwalder spenden 87 PÃ¤ckchen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Dem Aufruf des Förderkreises Nadjeschda vor Weihnachten sind viele Bad Freienwalder gefolgt und haben 87 Päckchen gespendet. "So viele Sendungen haben Menschen aus Bad Freienwalde und Umgebung für die Aktion Weihnachtspäckchen für sozial benachteiligte Kinder in Polen gepackt", freute sich Otto Biedermann vom Förderkreis über die große Resonanz .

artikel-ansicht/dg/0/1/1541964/

"Vor dem Fest gab es Absprachen mit einigen polnischen, ganz und gar zuverlässigen Frauen, die Päckchen in Familien zu geben, die etwa gleich bedürftig sind. Die Mitarbeiterinnen der Werkstatt für Behinderte in Goszków haben geholfen, die Gaben bedürftigen Kindern zukommen zu lassen", berichtete Otto Biedermann. In neun Familien verteilten er und seine Helfer die Päckchen selbst.

Ewelina lebt mit ihren sechs fünf bis 15 Jahr alten Kindern in einer nur 42 Quadratmeter großen Wohnung in Czelin. "Die Großeltern aus Gozdowice waren über Weihnachten dort, wie und wo mögen sie alle geschlafen haben?!", fragt Biedermann. Rückzugsmöglichkeiten zum Auspacken des eigenen Päckchens fehlten. Zwei Mädchen hatten jeweils auf einer Seite des Bettes ihren Platz gefunden. Tomek saß auf einem anderen Bett und hatte sofort den kleinen Metallbaukasten entdeckt und gedankenversunken mit dem Zusammenbau begonnen. Sorgsam hütete er alle Teile, Schrauben und Muttern, dass ihm im Gewusel des Tages nichts verloren geht. Er hat dabei die Süßigkeiten, die auch im Päckchen waren, vergessen. Kinga hatte zwei neue Kleidungsstücke bekommen und zeigte sie wie bei einer Modenschau. Iza saß im Winkel der Sitzecke, freute sich still über die Gaben. Als sie alles hinreichend betrachtet, ein wenig von den Leckereien gekostet hatte, packte sie alles sorgsam wieder in den Schuhkarton

Jacek war ganz anders: Er nahm sein Auto und spielte sofort damit, fuhr durch die Wohnung ungeachtet der Hindernisse, die sich ihm und dem Auto boten. Karolinka, die große, erfreute sich in Mutters Nähe über den Inhalt ihres Päckchen und betrachtete das Treiben ihrer Geschwister mit Abstand.

"Vielleicht ist die umfassende Freude, die alle Schenkenden bereitet haben, auch ein Geschenk an das ,Christkind', dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern, geworden", ergänzte Otto Biedermann. Den Kindern und den Eltern in Polen hätten die Spender das Gefühl verstärkt, dass dieser Tag, dieses Fest ein Besonderes im Jahreslauf ist.

In den Gesprächen mit den Eltern erfuhren die Freienwalder von den Schattenseiten des Lebens. Justyna (15) fällt aus bisher ungeklärten Ursachen hin und wieder um. Bartek (10) hat schon mehrere Untersuchungen seines jungen Herzens hinter sich, demnächst sind noch neurologische Tests dran. Die materiellen und finanziellen Sorgen umgeben alle Familien. Aber das war an diesem Tage nicht sehr spürbar - für die Kinder spielten die äußeren Bedingungen und Verhältnisse keine Rolle: Ganz hingegeben waren sie alle dem Wunder des Geschenks, des Augenblicks.

"Ganz herzlichen Dank überbringen wir von den Kindern und Eltern in den Gemeinden Mieszkowice und Moryn", erklärte Otto Biedermann. "Dank an die Eltern, die mit ihren Kindern einkaufen waren für die ihnen fremden Kinder, die die Päckchen sichtbar liebevoll gepackt haben, an die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen, die gesammelt haben: Die meiste Arbeit des Sammelns lag wieder bei den Mitarbeiterinnen der Brunnenapotheke in Bad Freienwalde, aber auch in den Büros der Kirchgemeinden, im Kindergarten in Altranft, dem Evangelischen Kindergarten und dem Hort in Bad Freienwalde sind Päckchen abgegeben worden. Großen Dank auch allen, die bei der Verteilung mitgewirkt haben."