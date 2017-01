"KWO-GelÃ¤nde? - Da mache ich mit"

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Für Bürgermeister Olaf Borchardt hat mit dem neuen Jahr das komplett letzte seiner Amtsperiode begonnen. Was in Petershagen-Eggersdorf im Jahr 2017 ansteht, darüber sprach Margrit Meier mit ihm.

Herr Borchardt, was werden große Herausforderungen 2017 sein?

Die Organisationsuntersuchung der Verwaltung, die Vorschläge, die von den Fachleuten erbracht werden und deren Umsetzung werden uns über die kommenden Monate beschäftigen. Die Untersuchung wird von Anfang an von der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Rita Schmidt, und Gemeindevertreter Burkhard Herzog mit begleitet. Inhalt der Untersuchung ist es, die Verwaltungsarbeit zu optimieren. Was sich schon rausgestellt hat, ist, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der Kernverwaltung nicht ausreicht, um die Arbeit qualitätsgerecht zu erfüllen. Wir denken darüber nach, eine zweite Leitungsebene nach den Amtsleitern, nämlich Sachgebietsleiter, einzuziehen. Die Amtsleiter sollen mehr Zeit für die Leitertätigkeit haben. Das Büro, was dazu in der Gemeinde untersucht, rät dazu.

Was wird es außerdem geben?

Wir werden die bislang größte Einzelinvestition in Petershagen-Eggersdorf weiter vorantreiben. 14 Millionen Euro wollen wir in den Schulneubau, die Turnhalle und Mensa sowie den Sportplatz an der Grundschule Petershagen investieren. Das ist eine große Herausforderung. Derzeit läuft der Architektenwettbewerb und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse. Im Januar tagt die Jury.

Reichen dann die Grundschulplätze und Kindergartenplätze im Doppeldorf?

Das ist eine gute Frage, mit der wir uns aktuell - gemeinsam als interkommunales Projekt - mit Fredersdorf-Vogelsdorf beschäftigen. Es wird eine gemeinsame Kita- und Schulbedarfsplanung im Ergebnis geben. Bezogen auf die Grundschulen in unserer Gemeinde, wird es letztlich sechs bis sieben 1. Klassen in einem Schuljahr geben können. Die aktuell schon jetzt hohe Schülerzahl in Petershagen hat zur Folge, dass wir dort jetzt auch in Containern unterrichten. Das wollen wir nicht als Dauerzustand. Deshalb auch die "Rieseninvestition". In Eggersdorf wurde der Schulerweiterungsbau ja in diesem Jahr fertig gestellt.

Wird das Straßenausbauprogramm weitergeführt?

Ja, sicher. Es steht der Ausbau der Paradiesstraße an. Dort werden 320 000 Euro investiert. Mit 710 000 Euro wird auch die Landhausstraße in Ordnung gebracht. Sie bekommt auch einen durchgängigen Geh- und Radweg. Dass wir damit jetzt erst starten, liegt daran, dass Strausberg schneller mit seinem Teil fertig wurde, als wir dachten. Wir hätten gern nahtlos an die Baustelle am SEP angeknüpft. 2017 werden wir den Geh- und Radweg an der Landsberger Straße in Richtung Bruchmühle planen. Der ist längst überfällig. Wir hoffen, dass es Fördermittel gibt. Das Planfeststellungsverfahren für die Altlandsberger Chaussee, eine Landesstraße, läuft. Baustart soll 2019 sein. Es gibt in der Gemeindevertretung Tendenzen, das Straßenbauprogramm noch weiter zu strecken. Das halte ich für falsch. Die Bürger zahlen zu 90 Prozent den Ausbau. Sie müssen sich auf ein einmal gegebenes Wort verlassen können.

Gibt es weitere interkommunale Projekte?

Wir möchten mit Fredersdorf-Vogelsdorf ein gemeinsames Einwohnermeldeamt schaffen. Einfach, weil mehr Mitarbeiter auch mehr Servicezeiten anbieten können. Doch leider regt sich da schon wieder, und mir völlig unverständlich, Widerstand bei mehreren Gemeindevertretern. Ich werde im Januar den Antrag dazu in der Gemeindevertretung zur Abstimmung stellen.

Stimmt es, dass Sie auch die beiden Rathäuser im Doppeldorf vereinen wollen?

Ja, ich finde es sehr wichtig, dass es nur einen Verwaltungsstandort gibt, und ich ringe dafür. Das Petershagener Rathaus ist weder gut erreichbar noch ist es behindertengerecht. Hier, am Marktplatz in Eggersdorf, gäbe es die Möglichkeit, Räume zu mieten, ja sogar geeignete Gebäude zu kaufen und die Verwaltung zu konzentrieren. Davon wiederum profitieren sicher auch irgendwie die anliegenden Geschäfte. Bevor das aber alles entscheidungsreif ist, muss es Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Wertgutachten geben. Es muss geprüft werden, welche Räume geeignet sind. Natürlich haben die Gemeindevertreter das letzte Wort.

Apropos Marktplatz: Seit Monaten ziehen sich die Entscheidungen zur Kegelbahn in die Länge. Woran hängt es?

Ehrlich? Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es einige Gemeindevertreter gibt, die sich vor einer Entscheidung drücken wollen. Immer wieder bekommen wir Arbeitsaufträge, was wir noch alles recherchieren sollen. Höhepunkt war die Forderung nach der Vorlage des Bauabnahmeprotokolls aus den 90er-Jahren. Es soll damals Baumängel gegeben haben. Berechtigt wird die Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft zur vorgesehenen Nutzungsänderung begehrt, denn wir wollen die Räume des ehemaligen Bistros für die Kita Burattino umbauen. Aber gut, ich stelle im Januar grundsätzlich an die Gemeindevertreter die Frage, ob sie das überhaupt alles wollen. Sagen sie ja, dann wird die Investition natürlich erst getätigt, wenn die notwendigen Wohnungseigentümerbeschlüsse vorliegen, sonst nicht.

Was macht eigentlich die neue Bibliothek?

Die haben wir natürlich weiter im Blick und sie soll auch entstehen, aber vor 2019 wird das nichts. Wir müssen erst die Grundschule Petershagen bauen. Mehr Investitionen auf einen Schlag gehen nicht.

Ihr Neuenhagener Kollege Jürgen Henze hat sich in Sachen Schwimmhalle geäußert und das KWO-Gelände am S-Bahnhof Hoppegarten vorgeschlagen. Was halten Sie davon?

Da mache ich mit. Das KWO-Gelände ist ein Top-Standort. Der ist gut mit der S-Bahn und Bussen, die alle darauf ausgerichtet sind, die S-Bahnhöfe anzusteuern, erreichbar. Meines Erachtens ist der Standort die wichtigste Frage, die geklärt werden muss. Danach geht es um die Finanzierung. Eigentlich sind sich alle einig, dass wir eine solche Schwimmhalle brauchen. Wir sollten das Jahr 2017 nutzen, um da endlich voranzukommen.

Werden Sie erneut als Bürgermeister kandidieren?

Darüber denke ich nach und werde meine Entscheidung im Laufe des Jahres fällen. Vorher freue ich mich auf dieses Jahr, das gleichzeitig auch Auftakt zur 650-Jahr-Feier Petershagens ist. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, zu denen ich alle herzlich einlade. Höhepunkt wird das Festwochenende im September sein. Bis dahin habe ich mich entschieden.