Ã„nderungswÃ¼nsche eingearbeitet

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auf der zurückliegenden Gemeindevertreterversammlung gab Bürgermeister Olaf Borchardt einen Überblick zum Planungsverfahren der Altlandsberger Chaussee, Ortsdurchfahrt Eggersdorf. Nach dem Planfeststellungsverfahrens hatten die Unterlagen im Rathaus ausgelegen. Es habe einige Veränderungen gegeben, aber Privatgrundstücke seien nicht betroffen, erklärte Borchardt. Die von der Bauverwaltung vorgetragenen baulichen Ergänzungswünsche seien eingearbeitet worden. In Höhe Stiller Grund sind nunmehr beidseitig der Fahrbahn Bushaltestellen vorgesehen und in Höhe Mittelstraße wird eine zusätzliche Mittelinsel als Querungshilfe angeordnet. Die Anregung, an der Einmündung zur Umgehungsstraße einen Kreisverkehr anstelle einer ampelgeregelten Kreuzung herzustellen, sei allerdings nicht berücksichtigt worden.