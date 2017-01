StraÃŸenreparaturen und Baumpflege

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) In den Ortsteilen der Stadt wird sich demnächst noch einiges tun. Die Protokolle, die Bürgermeisterin Britta Fabig nach den Rundgängen durch die Dörfer geschrieben hat, listen etliche Vorhaben auf. Zwischen September und November hatten sich Fabig, einige Stadtverordnete und die jeweiligen Ortsbeiräte an jeweils einem Sonnabend auf Tour durch Mallnow, Schönfließ und Wulkow gemacht. Auch viele Bewohner der Ortsteile seien der Einladung zur Teilnahme gefolgt, berichtete die Lebuser Bürgermeisterin in der jüngsten Beratung der Stadtverordneten, sichtlich zufrieden.

Die von den Mallnowern erbetenen Parkbänke stehen inzwischen bereits auf dem Anger. Die bessere Entwässerung und Oberflächenreparatur der Hinterstraße stehen jetzt auf der Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung in der Stadt.

Doch noch vor der Mallnower Hinterstraße ist die Wulkower Dorfstraße "dran". Deren Decke sollte eigentlich schon im vorigen Jahr saniert werden. Doch die gute Auftragslage der Baufirmen hatte die Baupreise so in die Höhe getrieben, dass die Lebuser Verantwortlichen das Handtuch warfen und die Ausschreibung aufhoben.

Die spätere erneute Ausschreibung mit dem Bauziel Anfang 2017 brachte dann vertretbare Preise. Der Bau soll beginnen, sobald die Witterung es zulässt. Das kündigte der Vorsitzende des Bauausschusses, Frank Guderian an. Die Deckschicht wird unter eintägiger Vollsperrung ohne Mittelfuge eingebaut. Den Weg von Wulkow nach Treplin haben die Stadtarbeiter im Bereich des Ortsausgangs bereits mit Recyclingmaterial ausgebessert.

Ein weiteres Ergebnis der Ortsrundgänge kommt jetzt in Schönfließ zum Tragen. "Wir hatten die Verkehrsinsel am Ortseingang in einem schlechten Zustand vorgefunden. Sie sah sehr ungepflegt aus. Es war versäumt worden, die Pflege zu klären. Das haben wir jetzt getan", sagt Britta Fabig. Seit dem Jahresbeginn ist eine Firma mit der Pflege betraut.

Ein Gutachter ist beauftragt worden, die Statik des alten Spritzenhauses in Schönfließ zu prüfen und sich die Mallnower Friedhofsmauer anzusehen, in der es mehrere Risse gibt. Was mit der vom Pilz befallenen Eichenallee an der Wilhelmshofer Straße werden soll, steht noch nicht fest. Der Wulkower Ortsbeirat tendierte in seiner jüngsten Beratung zur Fällung und zumindest einseitigen Ersatzpflanzung. Doch das sei angesichts der Lebuser Kassenlage wohl erst 2018 machbar, meinte Ortsvorsteher Wolfgang Gerlach.

Er wünscht sich, dass im Zuge der Ersatzpflanzung auch der Gehweg an der Straße repariert wird. Die Leiterin der Kita "Wulkower Grashüpfer", Solveig Schramm, bat um einen Sachverständigen-Blick auf den "schiefen Baum" hinterm Kita-Zaun.

"Im März will ich noch einen Rundgang durch Wüste Kunersdorf machen", kündigt Britta Fabig an. Sie wünscht sich eine regere Beteiligung der Abgeordneten an den Rundgängen.