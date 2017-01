Biber verursachen StraÃŸensperrung

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf/Wiesenau (MOZ) Die Straße von der Thälmannsiedlung in Ziltendorf nach Wiesenau ist seit Weihnachten gesperrt. Biber haben die ehemalige Kreisstraße 6707 an einer Stelle unterhöhlt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541970/

Die Spuren der Biber kann in diesem Abschnitt jeder Spaziergänger leicht erkennen: Bäume, die im unteren Bereich stark abgenagt sind und bei den man ein baldiges Umfallen befürchten muss, kleine und große aus Ästen und Gestrüpp gefertigte Staudämme in den Entwässerungsgräben. Etwas schwieriger zu finden ist der Tunnel, denn die Tiere gegraben haben. Ein- und Ausgang befindet sich auf der Westseite der Straße, das Loch findet man zwischen Fahrbahndecke und Graben.

Weihnachten ging dann alles ganz schnell, wie Anwohner berichteten, kam die Feuerwehr und sperrte die Straße ab. Wobei Reifenspuren Rande der beiden Fahrbahnsperren deutlich zeigen, dass etliche Fahrer das Verbot missachten und mit ihrem Fahrzeug kurzerhand über den gefrorenen Boden an den Barrieren vorbeifahren.

Nun sind die Behörden dabei, den Schaden zu sichten und über Reparaturen nachzudenken. Die Straße, welche seit 2008 nicht mehr Kreisstraße 7 ist, befindet sich in den Gemarkungen der Gemeinden Wiesenau und Ziltendorf. "Baulastträgerinnen sind die jeweiligen Gemeinden", erläuterte dazu auf Anfrage Danny Busse, Amtsdirektor des Amtes Brieskow-Finkenheerd. Der Schaden sei durch Biberbauten verursacht worden.

Zunächst einmal werde die Verwaltung möglichst mehrere Varianten der Wiederherrichtung der Straße noch in dieser Woche ermitteln, kündigte er an. Sodann werde die Straße provisorisch wiederhergerichtet, so dass eine gefahrlose Befahrbarkeit gewährleistet werden kann, je nach Größenordnung der geschätzten Kosten müsse gegebenenfalls kurzfristig ausgeschrieben werden. Sobald das Wetter es zulasse und die Kosten für eine eventuelle dauerhafte Sanierung durch die Gemeindevertretung per Beschluss gebilligt worden seien, erfolge voraussichtlich im Frühjahr die endgültige Sanierung.

Parallel dazu werde um eine finanzielle Förderung durch das Land gerungen und die Verfahrensweise mit den zu beteiligenden Behörden und Institutionen wie Untere Naturschutzbehörde und Wasser- und Bodenverband abgestimmt.

Eine offizielle Umleitung auszuweisen liege in der Verantwortung des Straßenverkehrsamtes des Landkreises, erläuterte Danny Busse. Dieses sei vom Amt Brieskow-Finkenheerd noch im vergangenen Jahr informiert worden. Zwar führen auch andere Wege von der Thälmann-Siedlung nach Wiesenau, beispielsweise die Straße Milchbahn, dennoch ist offenbar die Route über die ehemalige Kreisstraße so beliebt, dass viele Autofahrer kurzerhand um die Barrieren herumfahren.

Wiesenaus Bürgermeister Klaus-Dieter Köhler verfolgt aufmerksam die Situation an der Straße zur Thälmannsiedlung. Am Dienstag zog er sich festes Schuhwerk an, um sich zum wiederholten Male die schadhafte Stelle anzusehen. Die entscheidende Frage sei, wie groß der Biberbau unter der Schwarzdecke sei, erläuterte er. Es gebe andere Orte im Oderland, an denen diese Unterhöhlungen eine Länge von 30 Meter erreicht haben. Auf jeden Fall sei dort eine Gefährdung gegeben und die Sperrung notwendig. Wiesenau befürworte daher die Sanierung, diese sei von höchster Bedeutung. Denn diese Straße werde stark genutzt, auch Schulbus und Fahrzeuge der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung seien dort unterwegs, erklärte Klaus-Dieter Köhler.

Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.