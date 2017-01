HeiÃŸer Punsch und Schmalzstullen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In einem großen Kessel köchelte Orangen-Apfel-Ingwer-Punsch. Zu dem Heißgetränk reichten Mitglieder der Fürstenwalder Linken Passanten auf dem Marktplatz auch noch deftige Schmalzstullen. " Das ist unsere Art eines Neujahrsempfanges", sagte Romy Neupert, die sich wegen des nasskalten Wetters dick eingemummelt hatte. "Wir wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen", erklärte auch Stadtvorsitzender Stephan Wende. Weitere Empfänge dieser Art gibt es am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, am Bahnhof/Nordseite und am 16. Januar, 16 bis 18 Uhr, vor dem roten Netto in der August-Bebel-Straße.