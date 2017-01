JubilÃ¤um wird mit Kinderfest im Mai gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Uwe Hädicke ist für weitere zwei Jahre als Vorsitzender der Kindervereinigung Seelow gewählt worden. Stellvertreter ist Jens Lawrenz. Doris Richter übernimmt den Staffelstab von Martina Schülzke als Schatzmeisterin. Denny Koschitzki ist Protokollführer. Neu in den Vorstand wurde Manfred Specht gewählt. Als ehrenamtlicher Initiator und Akteur der Spatzenschule ist er fortan Beauftragter für Kinderrechte und die Belange der Jüngsten.

Uwe Hädicke lenkt seit 2007 als Vorsitzender die Geschicke des Seelower Vereins, der aus dem gesellschaftlichen Leben der Kreisstadt nicht wegzudenken ist. Auch für 2017 haben die Mitglieder wieder ihre Schwerpunkte festgezurrt. Man wolle die Projekte im Kinder- und Jugendzentrum Frizz und in der Europäischen Naturerlebnisstätte "Oderberge Lebus" für die Kinder und Jugendlichen der Region, für Familien und Schulklassen weiter profilieren und ausbauen, erklärt Hädicke. Besonders sehe man sich als Partner in der Freizeitgestaltung der Jüngsten, für Kitas und Schulen sowie Eltern. Dabei ist die Kooperation mit der Stadtverwaltung, der lokalen Politik und den Vereinen ein wichtiger Anspruch.

Zudem hält der Seelower Verein für den Nachwuchs in den Gemeinden Gusow-Platkow und Märkische Höhe Angebote bereit. 2017 soll die dortige Kinder- und Jugendarbeit insbesondere vor dem Hintergrund des Rückganges der Anzahl an Kindern und Jugendlichen und neuen Nutzerverhalten den Erfordernissen neu angepasst werden.

Die Kindervereinigung wurde im März 1992 gegründet. Der gemeinnützige Verein ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Das 25-jährige Bestehen wird natürlich gefeiert. "Wir wollen neben zahlreichen Aktionen im Mai ein großes Fest auf dem Seelower Marktplatz organisieren, werden dabei auch auf ein Vierteljahrhundert Vereinsarbeit zurückblicken", sagt Uwe Hädicke.

Die Arbeit begann 1992 in einem Zimmer im Schwesternwohnheim am Krankenhaus. Es folgten mehrere Umzüge. Von der ehemaligen Arbeitsamtsbaracke in der Robert-Koch-Straße ging es in den hinteren Teil des Kulturhaus und Jahre später dann ins heutige Hortgebäude. Zwei Jahre lang musste ein Übergangsdomizil in der Schule genutzt werden, ehe am 10. Februar 2010 das sanierte Gebäude am Marktplatz bezogen werden konnte.

Uwe Hädicke ist dankbar für die Unterstützung durch Bürger der Region, aber auch durch Politik und Wirtschaft. Die sei auch weiter nötig, um interessante Angebote für den Nachwuchs zu sichern. Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich gern melden.

Infos Kinderbüro im Frizz in Seelow unter Tel. 03346 843333