Frankfurter finden Arbeit im Umland

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Arbeitsmarkt in Ostbrandenburg hat ein Rekordjahr hinter sich. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Schnitt um 9,9 Prozent, der stärkste Rückgang seit 2008. Vom Aufschwung profitierte auch Frankfurt. Die Arbeitslosenzahl in der Stadt sank im Dezember auf 2733 - 257 weniger als im Vorjahresmonat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541974/

"Noch nie gab es seit der Wiedervereinigung zwischen Eisenhüttenstadt und Strausberg weniger Jobsuchende", berichtete Jochem Freyer, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Frankfurt am Dienstag. Demnach zählten die sechs Geschäftsstellen - Frankfurt, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Seelow, Strausberg und Bad Freienwalde - im Jahresmittel 18398 Arbeitslose. Im Dezember waren es 17 062, eine Quote von 7,6 Prozent. 2015 hatte es im Schnitt noch 20 417 Jobsuchende gegeben. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren standen zeitweise mehr als 45 000 Ostbrandenburger ohne Broterwerb da.

Neben dem Rückgang an Arbeitslosen registrierte die Arbeitsagentur zudem mehr sozialversicherungspflichtige Jobs und Beschäftigte. Gründe für den Aufschwung seien die gute wirtschaftliche Lage sowie eine hohe Nachfrage nach Konsumgütern, erklärte Freyer. Die Betreuung und Integration von Flüchtlingen habe ebenfalls für Impulse gesorgt - bundesweit sollen hier 15 000 Jobs entstanden sein.

Allerdings profitierten nicht alle Städte und Gemeinden gleichermaßen von der positiven Entwicklung. "Am Berliner Bahnring herrscht praktisch Vollbeschäftigung. In Bad Freienwalde liegt die Arbeitslosenquote dagegen bei 13,4 Prozent. Da liegen Welten dazwischen", meinte Jochem Freyer. Er plädiere daher dafür, den Nahverkehr in die Randregionen hinein weiter zu stärken.

In der Stadt Frankfurt hat sich die Jobsituation im vergangenen Jahr trotz der Berlinferne weiter entspannt. Zwar sei die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze zurückgegangen. Trotzdem sank die Arbeitslosenquote auf zuletzt 9,1 Prozent. "Viele Frankfurter orientieren sich ins Umland. Der Rückgang an Arbeitslosen ist mit der stärkste in ganz Brandenburg", sagte Freyer.

Und auch mit Blick auf 2017 gebe es keinen Grund zur Beunruhigung. Der Aufschwung werde anhalten - wenngleich auf niedrigerem Niveau. Ein Grund: das Konsumverhalten sei nicht unbegrenzt steigerbar, oder wie Jochem Freyer es ausdrückte: "Der vierte Flachbildschirm in der Wohnung reduziert irgendwann den Bedarf an Tapeten".

Als größte Herausforderung für regionale Unternehmen sieht die Arbeitsagentur die langfristige Personalentwicklung, denn die Belegschaften werden älter und Fachkräfte fehlen. "Die Unternehmen müssen versuchen, Pendler zurückzugewinnen. Das geht nur über bessere Arbeitsbedingungen", sagt Freyer. Dazu gehörten neben mehr Gehalt auch eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und langfristige Arbeitsverträge.

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt kam auch im Jobcenter Frankfurt an. Die Zahl der hier betreuten Arbeitslosen sank im vergangenen Jahr von 2359 auf 2200. Gerade viele Langzeitarbeitslose hätten 2016 wieder Arbeit gefunden, berichtete Frank Mahlkow, Geschäftsführer des Jobcenters. Mit der gezielten Förderung bedarfsgerechter Qualifizierungen und Umschulungen soll auch in diesem Jahr die Zahl der Leistungsempfänger weiter gesenkt werden. Gesucht werden aktuell beispielsweise Fachkräfte in den Bereichen Dialogmarketing, Büro, Bauelektrik und Elektrotechnik, Altenpflege und KfZ-Technik. Allein in Frankfurt gibt es gegenwärtig 644 offene Stellen.

Zu den 2200 Frankfurter Jobcenter-Kunden gehören zurzeit auch 381 Flüchtlinge. Im Dezember 2015 waren es nur 47. Viele von ihnen nehmen, so Mahlkow, aktuell noch an Deutschkursen teil und werden in diesem Jahr eine berufliche Weiterqualifizierung beginnen. Die Arbeitslosenquote bei ausländischen Staatsbürgern ist vergleichsweise hoch. In Ostbrandenburg lag sie im Jahresdurchschnitt bei 29,1 Prozent, in Frankfurt bei 22,2 Prozent.