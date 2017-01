Entsorgung der TannenbÃ¤ume ab Montag

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die ersten ausrangierten Weihnachtsbäume sind im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt bereits zu finden. Dabei geht die Entsorgung durch das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung erst am nächsten Montag los, und zwar in den Wohnkomplexen (WK) I bis IV sowie in Diehlo und Schönfließ. Erst am 16. Januar rollen die Entsorgungsfahrzeuge durch die WK V bis VII sowie Fürstenberg. Am 13. Januar werden Stellplätze in den Ämtern Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal angefahren. Details dazu sind im Abfall-Kompass 2017 zu finden. Neu ist, dass die Weihnachtsbäume nicht mehr im Rahmen der Restabfallentsorgung eingesammelt werden. Wer seine Tanne oder Fichte bereits vorher loswerden möchte, kann sie zur Abfallkleinmengenannahmestelle in die Oderlandstraße bringen.