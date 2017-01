Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

artikel-ansicht/dg/0/

FĂŒrstenwalde (MOZ) Nachdem in der Nacht zum vierten Advent ein Großfeuer eine Lagerhalle der KIV Kreis GmbH im Fürstenwalder Pintsch-Ring zerstörte, läuft die Produktion wieder im Normalbetrieb. Das teilte Geschäftsführer Götz Illner am Dienstag auf Nachfrage mit. Bereits 60 bis 70 Stunden nach der Freigabe des Unglücksortes hätten die ersten Maschinen wieder für die Fertigung der Einwegverpackungen genutzt werden können.

Das Feuer richtete einen Schaden von weit über einer Million Euro an, teilte die Polizei unmittelbar nach dem Brand mit. Mittlerweile stehe die genaue Höhe des Schadens fest, er wolle diese aber zunächst der Versicherung mitteilen, sagte Illner. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt. "Die Polizei schließt einen technischen Defekt aus", teilte Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß mit. Ermittelt werde nun wegen Brandstiftung - ob diese vorsätzlich oder fahrlässig geschah, müsse noch geklärt werden.

Unterdessen laufen in der KIV-Produktion wieder alle Maschinen. Schwieriger als üblich gestaltet sich aber noch der Transport der fertigen Verpackungen für Salate, Obst und Gemüse sowie Trinkbecher, Coffee-to-go-Becher-Deckel und vieles mehr. Denn dort, wo bis vor kurzem die Halle die Produktion mit dem Hochregallager verband, klafft nun eine Lücke. Damit die Ware nicht nass und schmutzig wird, muss sie auf einen Lkw geladen und im 45 Meter entfernten Lager wieder abgeladen werden. "Auf den Lkw passen 17 Paletten, wir produzieren 300 Paletten täglich", schildert Produktionsleiter Detlef Töpfer den zusätzlichen Aufwand. Damit dieser so schnell wie möglich wieder entfällt, soll bis Donnerstag ein 30 mal 35 Meter großes Zelt die Lücke schließen. "Dann können wir die Paletten einfach mit dem Gabelstapler rüberfahren", sagt Töpfer. Am Dienstag waren Mitarbeiter der Firma Kiesewetter damit beschäftigt, Baufreiheit für das Zelt zu schaffen. Thomas Brätsch und Frank Hübscher entfernten das Brandschutztor vor der Produktionshalle, das aufgrund der Brandhitze nicht mehr funktionierte.

Damit die rund 300 Kunden, die KIV in Deutschland beliefert, mit möglichst keiner oder wenig Verzögerung versorgt werden konnten, unterbrachen etliche Mitarbeiter ihren Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr, sagt Illner. Zuvor sei ein professionelles Reinigungsinstitut rund eine Woche in zwei betroffenen Produktionshallen beschäftigt gewesen, saugte und wischte mithilfe von Kranwagen die Maschinen sauber. Ein Labor nahm Proben, um sicherzustellen, dass nichts mehr kontaminiert ist.