Rollende Reklame fÃ¼rs Netzwerk Gesunde Kinder

Eberswalde (MOZ) Babyrekord im Werner-Forßmann-Krankenhaus, erstmals seit der Wende wurden wieder mehr als 700 Mädchen und Jungen geboren, und auch das Netzwerk Gesunde Kinder peilt eine neue Bestmarke an. In diesem Jahr soll die 1000er-Stufe übersprungen werden. Ende 2016 war das vor zehn Jahren gegründete Projekt bei 936 betreuten Familien angekommen. "Es fehlen also nur noch 64 Teilnehmer", zeigt sich Koordinatorin Katrin Kaplick zuversichtlich, in den nächsten Monaten vierstellig zu werden.

Die Mitarbeiter machen nicht nur im Barnimer Klinikum Werbung, sprechen junge Mütter auf der Entbindungsstation an, stellen das Projekt vor, seit einigen Tagen gibt es im Oberbarmim auch eine rollende Reklame. Ein Niederflurfahrzeug der Barnimer Busgesellschaft (BBG), das im Eberswalder Stadtverkehr unterwegs ist, klappert sozusagen für das Netzwerk. Fördermittel vom Land Brandenburg machen die Werbung möglich, erklärte Dr. Dieter Hüseman, Chefarzt der Eberswalder Kinderklinik und ärztlicher Leiter des Netzwerkes, bei der Präsentation jüngst. Das Projekt stehe stets vor zwei Aufgaben beziehungsweise Herausforderungen. Zum einen gelte es, neue Paten zu gewinnen. Zum anderen wolle man junge Familien überzeugen, wolle die Teilnahme an dem dreijährigen Besuchs- und Beratungsprogramm zu einem "Stück Normalität" machen, so der Mediziner. Inzwischen erreichen die Oberbarnimer eine Quote von knapp 20 Prozent. Für ein Präventionsprogramm, so sagen Fachleute, sei dies ein passabler, ja sogar ziemlicher hoher Zuspruch. Gleichwohl: Das Team um Dr. Hüseman und Katrin Kaplick lässt nicht locker. Die Akteure sind stets auf der Suche nach neuen Angeboten und nach Partnern.

Zu den Paten, die für das Netzwerk unterwegs sind, gehört auch Dörte Henke-Schüler. "Ich finde die Idee, das Anliegen einfach toll", begründet sie ihren Einsatz seit 2007. Sie sei selbst Mutter von drei Kindern, die inzwischen mit zehn, 14 und 18 Jahren aus dem Gröbsten raus seien. "Von diesem Erfahrungsschatz möchte ich gern etwas weitergeben. Kindern soll es einfach gut gehen", so die Patin. Bislang habe es in den von ihr betreuten Familien keine Probleme gegeben. Als wertvoll bezeichnet sie die Weiterbildungen und den Austausch bei Paten-Stammtischen. Aktuell betreuen 80 Paten etwa 250 Familien zwischen Finowfurt und Oderberg.

Nach einer Prognose des Landes Brandenburg und der Stadt Eberswalde bleiben die Geburtenzahlen in der Barnimer Kreisstadt bis etwa 2020 relativ konstant. Ab 2021 jedoch droht wieder ein Rückgang - um mehr als 20 Prozent. Was die Stadtväter vor Herausforderungen stellt - etwa bei der Versorgung junger Familien mit bedarfsgerechten Kita-Plätzen. Derzeit fehlen vor allem im Brandenburgischen Viertel Plätze.