Die Seejungfrau von Hansa Nord

Verblasst: Die "Syrena" an einem Plattenbau in der Warschauer Stra├če. © Rita Altenhoff-H├╝binger

Unterwegs in Hansa Nord, auch kurz "Nord" genannt, stößt man auf ein verblassendes Zeichen, das sich über dem Durchgang zwischen der Warschauer Straße 14 und 15 befindet. Ist es aufgemalt oder fester Bestandteil der Betonplatten? Und was stellt es überhaupt dar? Wer ist der Schöpfer? In welchem Kontext ist es entstanden und worauf verweist es?

Schnell ist festgestellt, dass es sich um ein Wohngruppenzeichen mit dem Wahrzeichen und Stadtwappen von Warschau, der "Syrena" (Seejungfrau mit Schwert), handelt, welches der in Frankfurt gebürtige und hier tätige Künstler Rudolf Grunemann (1906-1981) 1976 schuf. Grunemann, der schon zu Lebzeiten durch eine Ausstellung des Stadtarchivs zu seinem grafischen Werk geehrt wurde, prägte das Nachkriegsfrankfurt wie kein Zweiter durch seine Arbeiten der baugebundenen Kunst. Ob das Rathaus oder die Milchbar in der Magistrale, Grunemanns Werken begegneten die Frankfurter überall. Am bekanntesten ist bis heute seine Gestaltung der beiden Flügel des Lichtspieltheaters der Jugend mit den Motiven Industrie und Landwirtschaft von 1955. In Nord gibt es heute noch diese Spur von ihm, die Warschauer "Syrena".

Nach der Gründung des Halbleiterwerks 1959 wurden in Frankfurt planmäßig Arbeitskräfte aus der gesamten DDR herangezogen. Die Stadt begann im Rhythmus des Werks zu wachsen. Wohnungsmangel blieb bis in die frühen 1970er-Jahre hinein ein großes Thema, auch nachdem die Kriegszerstörungen weitgehend beseitigt worden waren. Bislang waren die staatlichen Investitionen hauptsächlich in die Industrialisierung geflossen, die Schwerindustrie, wie in Eisenhüttenstadt, oder in die Zukunftsindustrie, das Halbleiterwerk. Zu Beginn der 1970er-Jahre aber war klar, dass die bisherige notwendige Bevorzugung von Industrieinvestitionen nicht mehr zu halten war, sondern dass es erheblichen Nachholbedarf bei der Verbesserung der Lebensqualität gab. Dabei spielte die Bereitstellung von neuem Wohnraum eine zentrale Rolle; nicht zufällig warb die SED nach ihrem VIII. Parteitag von 1971, auf der die Wende zur Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik vollzogen wurde, mit einem Plakat vom Plattenwohnungsbau: "Das Programm des VIII. Parteitages - unser Kompass für ein glückliches Leben!" Die künstlerische Ausgestaltung der zu schaffenden Wohngebiete hatte in diesem Programm einen festen Platz.

In Frankfurt hatte man bereits 1969 die ersten Pläne für das Neubaugebiet Nord entwickelt. Es wurde Frankfurts erstes Neubaugebiet, vor der Halben Stadt und Neuberesinchen. Parallel zur eigentlichen Bauplanung entstanden die Entwürfe für eine künstlerische Gestaltung des neuen Viertels, für die die stattliche Summe von über 700 000 Mark veranschlagt wurde, wie Unterlagen im Stadtarchiv dokumentieren. Eine Gruppe von Künstlern und Architekten erarbeitete im Auftrag des Rats der Stadt seit 1969 und unter Leitung des Stadtarchitekten weitreichende Pläne mit Brunnenanlage und aufwendigen Mosaiken, die die Warenzirkulation innerhalb der sozialistischen Staaten darstellen sollten; die Zugänge zum zentralen Platz sollten terrassenförmig gestaltet werden, mit einer Wasserachse zwischen Platz und Klingetal und so das Thema Wasser und "Hanse" variieren. Für die künstlerische Gestaltung war die Aufstellung von Einzelwerken vorgesehen. Hervorzuheben sind die "Hansekogge" aus Sandstein (1979) und die Sandsteinskulptur "Städtefreundschaft" (1982), die noch heute an prominenter Stelle in dem an Kunstwerken so reichen Stadtviertel zu sehen sind. Sie verkörpern die beiden Leitmotive für das Neubaugebiet, wobei die Hanse für die wirtschaftlichen Beziehungen im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) steht.

Neben diesen Einzelwerken war die baugebundene Kunst für die Gestaltung des Raums maßgeblich. Eine der letzten Spuren davon ist die "Syrena" in der Warschauer Straße. Bereits die frühen Pläne sahen fünf Wohngruppenzeichen vor, die Symbole von sozialistischen Partnerstädten tragen sollten. 1976 brachte Rudolf Grunemann die "Syrena" in der Warschauer Straße und weitere, heute nicht mehr erhaltene Raumfahrtmotive in der Moskauer Straße an. Verwendet wurde eine neue Methode. Im Plattenwerk in Eisenhüttenstadt, das für die Neubauten in Frankfurt zuständig war, wurden direkt bei der Fertigung der Platten Schablonen eingelassen, in diese Bereiche trug der Künstler dann an Ort und Stelle den mit Farbe gemischten Plastputz auf. Zieht man ursprüngliche Entwürfe Grunemanns dazu, mit intensiv leuchtenden Farben, bekommt man einen Eindruck davon, wie die heute verblichene "Seejungfrau" vor 40 Jahren ausgesehen haben muss.

Die "Syrena" Warschaus als Wohngruppenzeichen in Hansa Nord verweist bis heute auf den politischen Willen von damals, die Idee des sozialistischen Wohnens ästhetisch zu fördern und Kunst in den Alltag einzubeziehen.