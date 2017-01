Gutes Tun in Kamerun

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) An einer Schule in Kamerun übersetzt sie Texte in Blindenschrift und umgekehrt: Seit vier Monaten unterstützt die Zäckericker Looserin Helena Gold blinde und sehbehinderte Kinder auf ihrem Weg zum Schulabschluss. Zum Welt-Braille-Tag ein Einblick in ihren Alltag.

Land und Leute erleben: Die Wochenenden in Kamerun nutzt die Z├Ąckericker Looserin Helena Gold (3. v. l.) f├╝r Ausfl├╝ge in der Umgebung von Bafoussam.. © privat

Die Braille-Schrift beherrscht sie inzwischen gut. "Auch, wenn es mich noch sehr viel Konzentration kostet", schreibt Helena Gold auf ihrem Blog, einer tagebuchartig geführten Website. Seit September veröffentlicht die 18-Jährige dort ihre Eindrücke aus Kamerun. Das Abitur am Evangelischen Johanniter-Gymnasium in Wriezen hatte sie gerade in der Tasche, da zog es die Zäckericker Looserin in das zentralafrikanische Land.

Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem Helena Gold nicht mit den Tasten der Blindenschreibmaschine kleine Punkte von unten in weißes Papier drückt, so Schwarzschrift in Blindenschrift übersetzt und umgekehrt. Ihr Auslandsjahr mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst "weltwärts" führte die Abiturientin an eine Schule mit Internat für blinde und sehbehinderte Kinder im kamerunischen Bafoussam.

"Wenn man an der Grundschule einen Text übersetzt, weiß man, dass die Schüler mit Sehbehinderung jetzt endlich auch etwas zu lesen haben", schreibt Helena, die täglich acht Stunden an der Schule im Einsatz ist und davon mindestens vier Stunden Braille liest oder schreibt. Schulen für Blinde und Sehbehinderte sind in Afrika rar. Betroffene besuchen dort gezwungenermaßen Regelschulen, weil es für sie kaum spezialisierte Pädagogen gibt.

An der Schule in Bafoussam übersetzt Helena Gold nicht nur Lektüre und Prüfungsaufgaben für die Schüler in Braille-Schrift und deren Antworten für die Lehrer in Schwarzschrift. Mit den Internatsschülern spielt sie, abends gibt sie Nachhilfe in Englisch, Mathe und Deutsch.

"Das Schöne an der Arbeit hier ist, dass man sich wirklich gebraucht fühlt", findet die Zäckericker Looserin. Dass sie unter der Woche kaum Gelegenheit hat, mit anderen Freiwilligen das Land zu erkunden, stört sie nicht. Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr sollte man zur Sicherheit ohnehin nicht draußen sein. "Außerdem nimmt die Hausarbeit viel Zeit in Anspruch", erzählt die 18-Jährige in einer E-Mail. Die Wäsche waschen sie, eine deutsche Mitfreiwillige und ihre kamerunische Mitbewohnerin mit der Hand. Dafür gebe es in ihrem Haus "meistens fließend Wasser und selten Stromausfall."

Umso mehr kostet Helena Gold die Wochenenden aus. Mit ihrer deutschen Mitbewohnerin erkundet sie die nahe Umgebung und mit dem Bus weiter entfernte Städte. "Am 26. Dezember sind wir nach Buea gefahren und auf den Mount Cameroon gestiegen, den höchsten Berg Westafrikas, jetzt sind wir gerade mit anderen Freiwilligen in Limbe am Meer", berichtet die junge Frau.

Erst Mitte August wird sie in das Oderbruch zurückkehren. Wenn auch nicht für lange. Medizin möchte sie studieren, schon vor ihrem Auslandsaufenthalt war das beschlossene Sache. Die kamerunischen Schüler, die Helena Gold dann ein Jahr lang bei ihrer Entwicklung begleitet haben wird, werden ihr fehlen. Vielleicht schafft sie es, mit einigen Kontakt zu halten. Brailleschrift beherrscht sie jetzt.

Was Helena in Kamerun erlebt, zeigt ihr Blog unter www. helenainkamerun.wordpress.com