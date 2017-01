Hausabriss in Liebenwalde heftig kritisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Die Argumente sind ausgetauscht, die Stadtverordneten haben ihren Beschluss gefasst. Doch die Fraktion Bürger für Liebenwalde möchte gegen den Abriss des Hauses an der Berliner Straße 46 in Liebenwalde noch einmal ihr Veto einlegen. Der Abriss war in den Fachausschüssen und im Stadtparlament von den Abgeordneten eingehend diskutiert und schließlich im Dezember mehrheitlich beschlossen worden.