Busse fahren neue Haltestellen an

Hennigsdorf/Velten (HGA) Seit wenigen Tagen halten die den Busbahnhof anfahrenden Linien auch an der neuen Doppelhaltestelle namens Poststraße. Konkreter gesagt: Sie können dort halten. Bislang allerdings wird die neue Zustiegsmöglichkeit so gut wie noch gar nicht genutzt. Bei etwa einem Dutzend Stippvisiten wurde kein einziger wartender Fahrgast gesichtet. Dabei sollte der neue Bushalt vor allem auch den Bewohnern des Postviertels eine bessere Anbindung ans Liniennetz bieten. Eine gewisse Frequenz erhofft sich die Stadtverwaltung auch durch die Schüler des Oberstufenzentrums, die den Bus nach Oranienburg erreichen wollen. Ob diese die neue Möglichkeit annehmen, wird sich erst mit dem Schulstart am heutigen Tag zeigen. Busse, die in Richtung Busbahnhof über die Stauffenbergstraße fahren, halten dort jetzt auch an deren südlichem Ende schräg gegenüber der Einfahrt zum Parkhaus.

K├Ânnen bislang durchfahren: Der Halt an der Poststra├če ist noch zu unbekannt, als dass dort jemand zusteigen will. © MZV

Noch nicht in Betrieb genommen wurde hingegen die neue Haltestelle für den Schienenersatzverkehr, die sich in Höhe des chinesischen Restaurants am Postplatz befindet. Hier herrschen dafür zurzeit paradiesische Zustände für Autofahrer, die fürs Parken nicht gern zahlen. Das bisherige Parkplatzschild, das auf die Parkzone aufmerksam machte, ist nämlich bereits abgebaut worden. Da die Haltestelle noch nicht eingerichtet wurde, herrscht die Parkraumbewirtschaftung betreffend sozusagen ein rechtsfreier Raum, der derzeit vier Fahrzeugen das Parken ohne Gebühr ermöglicht.

Auf Anfrage bestätigte die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), dass für die Buslinie 807, die zur Parkstadt nach Velten verkehrt, die Haltestelle Business-Park verlegt worden ist. Bislang fuhren die Busse in das Gewerbe- und Industriegebiet hinein. Zum Fahrplanwechsel wurde die Haltestelle direkt an die Landstraße verlegt. "Auf der Linie gab es während der Hauptverkehrszeiten immer wieder Verspätungen", berichtete der für die OVG-Fahrpläne zuständige Mitarbeiter Maik Meißner. Aus dem Gewerbegebiet kommend hätten die Busse zu viel Zeit verloren, um wieder in die Landesstraße abbiegen zu können. Die Verlegung sei erst einmal als Probelauf bis Dezember geplant. Für die Fahrgäste ist der neue Ausstieg allerdings mühsam. Da es bislang nur eine provisorische Haltestelle und einen Weg aus festgestampfter Erde gibt, wird der Aus- und Einstieg vor allem bei Regen zur Tortur.