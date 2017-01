FrauenfuÃŸball: "Da ist Potenzial vorhanden"

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Eichelmann, Sie treten Ihre erste Chef-Trainer-Stelle im Männerbereich an. Aufgeregt?

So richtig kribbelt es nicht. Während meiner Zeit in Skandinavien habe ich schon ein Männerteam betreut. Und in Borgsdorf war ich Co-Trainer der Reserve. Ich freue mich einfach auf die Aufgabe.

Was sprach für das Engagement in Zühlsdorf?

Das ist eine gut ausgeprägte Mannschaft, die seit Jahren zusammen ist. In den Gesprächen mit den Funktionären hat sich gezeigt, dass der Verein funktioniert und alle dahinter stehen. Da ist Potenzial vorhanden.

Als Trainer fungieren Sie an der Seite von Oliver Schirrmacher. Wie kam es dazu?

Ich habe früher mit ihm zusammen gespielt, seine Freundin Anika Meller spielt bei mir in Borgsdorf. Wir sprechen eine Sprache. Als Organisator ist er mit das Beste, was in Oberhavel rumrennt.

Mit welchen Erwartungen treten Sie an?

Der bisherige Trainer Enrico Schüffler hat sehr gute Arbeit geleistet und hinterlässt ein solides Team. Ich werde nicht großartig etwas verändern. Es geht darum, die starke Hinrunde zu bestätigen. Mit der Zeit werden wir aber sicher ein paar Ideen einbauen. Konkrete Ziele haben wir uns nicht gesetzt.

Sie bleiben Trainer der Borgsdorfer Frauen, auch über die Saison hinaus?

Wir schauen bis zum Sommer, wie es sich bei Forst entwickelt.