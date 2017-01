Unzufriedenes Trio verlÃ¤sst MSV

artikel-ansicht/dg/0/

Die Tage um das Weihnachtsfest und den Jahresausklang hatte sich Marc Flohr, Trainer des Brandenburgliga-Dritten MSV Neuruppin, sicher anders vorgestellt - weniger stressig. Denn er musste weitaus öfter sein Telefon zur Hand nehmen, als ihm lieb war. Gleich eine doppelte Absage vermieste ihm so richtig die Laune. Denn seine Schützlinge Patrick Mann und Johannes Wilke verkündeten nicht nur ihren Abschied, sondern zugleich auch noch den in Richtung Liga-Konkurrent Neustadt, dem Ruppiner Rivalen. Und beide Akteure taten dies in einer Form, die Flohr so richtig gegen den Strich geht, nämlich per WhatsApp-Nachricht. "Das ist wirklich keine schöne Art und Weise", echauffiert sich der MSV-Coach, dem ein persönliches Gespräch lieber gewesen wäre. Überraschend waren die Zeilen, die er lesen musste, in jedem Fall. Flohr: "Bei Johannes hatte ich vorab schon so ein Gefühl, dass es ihn woanders hinzieht. Aber bei Patrick nicht, seinen Wechselwunsch hatte ich nicht auf dem Schirm." Der MSV-Trainer kann das von den Spielern angeführte Argument, woanders mehr Spielzeit als in Neuruppin zu bekommen, nur bedingt nachvollziehen. "Johannes war in den ersten zehn Saisonspielen die Nummer eins zwischen den Pfosten. Dann bekam Daniel Fraufarth mal seine Chance." Bei Stürmer Patrick Mann, der erst zum Ende der Hinrunde im modifizierten System mit zwei Stürmern zündete, zuvor mit nominell nur einem Angreifer aber kaum zum Zug kam, sei der Fall aus Sicht des Coaches anders gelagert.

Der Dritte im Bunde, der das blaue MSV- gegen das rote Neustadt-Trikot tauscht, ist Steven Koop. Der 21-Jährige Flügelspieler hatte schon im Laufe der Hinrunde aufgrund fehlender Einsatzzeiten frühzeitig das zweite Kapitel in Neuruppin beendet. Das letzte Mal war er Anfang September für die Reserve im Kreispokal gegen Union II aufgelaufen. Sein Wechsel zu Schwarz-Rot hatte sich bereits vor Wochen abgezeichnet.

Bei allen drei Kickern steht indes eine Einigung mit dem aufnehmenden Club, sprich Neustadt, noch aus. Gibt es keine Freigabe seitens des MSV, droht eine monatelange Zwangspause.

Der MSV Neuruppin wollte seinen Kader eigentlich breiter aufstellen. Nun kommt lediglich Ersatz. Laut Trainer Marc Flohr stehen mit Erik Meschter (zuletzt Neustadt/nimmt seinen vierten Anlauf beim MSV) und Jean Lukaschewski (zuletzt Union Neuruppin/verletzungsbedingt jedoch kaum eingesetzt) zwei Zugänge fest. Jedoch dürften es beide schwer haben, sich einen Stammplatz zu erobern.Dazu ist das Interesse an der Verpflichtung von Torwart Sebastian Vella groß. Letzterer war zuletzt in beim Jugendfußballclub (JFC) Berlin aktiv. "Der Kontakt kam über einen Bekannten von mir zustande", erklärt Flohr. Möglich ist aber auch, dass Vella erst im Sommer dazustößt. Bis dahin wäre Daniel Fraufarth nach dem Abgang von Wilke quasi gesetzt. "Wir haben in den eigenen Reihen aber genügend Alternativen und sind im Notfall auf dieser Position gut aufgestellt", sieht Abteilungsleiter Jens Reckmann das Risiko, mit nur einem Torwart in die Rückrunde gehen zu können, in diesem Fall als unbedenklich an. Mit Lucas Tessarek aus der Zweiten und Bela Thiessen von den A-Junioren stehen zwei große Talente als Back-Up bereit.

Apropos Talente: Gleich fünf A-Junioren, die zuletzt das 18. Lebensjahr vollendet haben, meldete der MSV für den Männerbereich nach.