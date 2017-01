Die Kleinbahntrasse wuchert zu

artikel-ansicht/dg/0/

So nicht: Janina Meyer-Klepsch und Andreas Tietz haben an der Kleinbahn, die sich rechter Hand befindet, viele illegale Ablagerungen und Erweiterungen der GrundstĂŒcke festgestellt. © MOZ/Margrit Meier

Wer sich auf das Gelände wagt, das von der Gemeinde seit 2014 eingezäunt ist, der sollte gutes Schuhwerk tragen. Denn das Areal ist nicht nur völlig zugewuchert, sondern es finden sich auch illegale Gartenerweiterungen bzw. gibt es offenbar Anwohner, die ihre Grünreste hinter dem Gartenzaun entsorgen.

Einer, der solche Ablagerungen täglich zu Gesicht bekommt, ist Bauhof-Mitarbeiter Andreas Tietz. "Wir sind mindestens drei Tage pro Woche mit fünf Mitarbeitern unterwegs, um Unmengen von illegalen Müllablagerungen zu beseitigen. Im Jahr kommen da locker bis zu 30 Kubikmeter zusammen", erzählt er. Und berichtet von Sperrmüll im Gruscheweg sowie an der Gartenstadthalle, von Baby- und Erwachsenen-Windeln, die in öffentlichen Papierkörben entsorgt werden.

Nun haben auch die Anlieger der Kleinbahntrasse Post bekommen. Darin werden sie aufgefordert, bis zum 31. Januar ihre Abfallablagerungen zu beseitigen. Tun sie dies nicht, kündigt die Verwaltung rechtliche Schritte an. "Da hier alles eingezäunt ist, kommen Ablagerungen von Fremden nicht in Frage", sagt Janina Meyer-Klepsch deutlich und sie fügt an: "Wir bereiten damit das Freischneiden der Kleinbahntrasse vor. Das ist alle zwei Jahre nötig und kostet die Gemeinde bis zu 80 000 Euro."

Bei einer Vor-Ort-Besichtigung fallen der Baufachbereichsleiterin und dem Bauhof-Mitarbeiter gleich mehrere Dinge auf. Da hat zum Beispiel ein Anlieger Bienenkörbe auf öffentlichem Gelände stehen und eine Überdachung, lagern Schubkarren und Blumentöpfe, wurde Rasenschnitt zu einem Wall geschoben und Lavendelbüschchen oben draufgepflanzt.