SchlÃ¤gerei fand nicht im Lokal statt

Eberswalde (MOZ) Die am Freitag vermeldete Massenschlägerei in der Brandenburger Allee fand nicht in der dort befindlichen Gaststätte statt. Dagegen hat sich der Inhaber des Hauses verwehrt. Die Personen seien auch nicht aus seiner Lokalität gekommen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.